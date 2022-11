Portez des masques à l’intérieur, les médecins de l’Ontario demandent instamment avant la «tempête parfaite» dans le système pédiatrique

On conseille aux Ontariens de suivre les vaccinations et de porter des masques à l’intérieur alors que les médecins mettent en garde contre une aggravation de la saison des maladies respiratoires qui frappe particulièrement les enfants – et le système de santé pédiatrique.

Lors d’une conférence de presse organisée par l’Ontario Medical Association, des médecins ont déclaré mercredi que la grippe était arrivée tôt dans la province et que plus de la moitié des cas canadiens de la maladie concernaient jusqu’à présent des enfants et des adolescents.

L’arrivée précoce de la grippe, une résurgence du virus respiratoire syncytial, ou VRS, et la propagation continue du COVID-19 ont entraîné une saison respiratoire à “triple menace” qui envoie de nombreux enfants à l’hôpital et la situation devrait empirer dans les mois à venir, selon les médecins.

“C’est un peu une tempête parfaite”, a déclaré le Dr Rod Lim, directeur médical d’urgence des urgences du Children’s Hospital de London, en Ontario.

Le système de soins de santé pédiatrique est soumis à des contraintes importantes en raison de problèmes de personnel, de problèmes de chaîne d’approvisionnement en médicaments et de la circulation précoce de virus qui culminent généralement en janvier, février et mars, a déclaré Lim.

Se préparer pour “un hiver incroyablement difficile”

“La plupart d’entre nous dans le secteur pédiatrique se préparent à un hiver incroyablement difficile”, a-t-il déclaré.

L’hôpital de Lim connaît actuellement des “volumes records”, y compris de jeunes nourrissons arrivant avec des difficultés respiratoires, et il a déclaré qu’il s’attend à ce que le nombre élevé d’hospitalisations pour maladies virales “empire avant de s’améliorer”.

La Dre Rose Zacharias, présidente de l’Ontario Medical Association, a déclaré que son organisation exhorte le public à se faire vacciner contre la grippe et à se tenir au courant des injections de COVID-19.

Les masques ne sont actuellement pas obligatoires dans la plupart des espaces en Ontario.

Zacharias a déclaré que l’association suivait les conseils de santé publique concernant les masques, mais recommandait aux gens de porter des masques dans les espaces intérieurs surpeuplés et autour de ceux qui sont plus à risque. Elle a également déclaré que “nous devons être prêts à pivoter” avec les tendances des maladies virales.

“Toute notre conversation aujourd’hui porte sur le risque croissant de maladies respiratoires et nous savons que les masques peuvent y protéger”, a-t-elle déclaré. “Nous continuerons à nous appuyer sur notre expertise en santé publique et nos experts en santé publique et les conseils qu’ils nous donnent.”

“Portez un masque quand vous le pouvez”: Ford

Certains experts médicaux ont commencé à demander des mandats de masque renouvelés à la lumière des tendances des maladies virales et des pressions sur les hôpitaux, et le conseil de santé de Toronto a demandé cette semaine à son meilleur médecin d’explorer le masquage obligatoire comme option pour atténuer la propagation de la maladie.

Le médecin-chef de l’Ontario a déclaré la semaine dernière à La Presse canadienne qu’il prendrait bientôt une décision concernant les recommandations de masquage basées sur les tendances des maladies virales qui mettent à rude épreuve le système de santé.

Le Dr Kieran Moore a déclaré qu’il ferait une recommandation sur le masquage dans certains environnements intérieurs si l’arriéré des chirurgies retardées est affecté par COVID-19, et recommanderait de rétablir les mandats de masque s’il y a d’autres effets.

Interrogé sur la possibilité de réintroduire les mandats de masque lors d’une conférence de presse mercredi, le premier ministre Doug Ford a déclaré qu’il continuerait de suivre les conseils de Moore.

“Portez un masque quand vous le pouvez, si vous êtes à risque”, a déclaré Ford, encourageant quiconque n’a pas reçu sa dernière dose de rappel COVID-19 ou son vaccin contre la grippe à le faire.

Pendant ce temps, au moins un hôpital pour enfants de l’Ontario a ouvert une deuxième unité de soins intensifs pour traiter ce qu’il dit être un nombre sans précédent de bébés et de jeunes enfants gravement malades.

Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario, ou CHEO, basé à Ottawa, affirme que la saison virale de pointe est arrivée tôt, envoyant des enfants à l’hôpital à des niveaux « jamais vus auparavant » dans son histoire.

Le Dr Lindy Samson, médecin-chef du CHEO, affirme que le financement provincial a permis à l’hôpital de répondre à la crise, car l’hôpital voit plus que doubler son volume normal de jeunes patients qui arrivent plus malades que d’habitude.