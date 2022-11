Portes ouvertes pour le shérif retraité Kevin Doyle le 3 décembre – Shaw Local

Une journée portes ouvertes pour célébrer le départ à la retraite du shérif du comté de Putnam, Kevin Doyle, aura lieu à 14 h le samedi 3 décembre au Spring Valley Boat Club, situé au 13862 Route 89 à Granville.

Doyle a été élu shérif du comté de Putnam en 1998 et a servi six mandats en tant que shérif et 29 ans dans l’application de la loi. Après avoir obtenu son baccalauréat en justice sociale de l’Université d’État de Sangamon, il a commencé sa carrière en tant qu’adjoint au bureau du shérif du comté de Putnam.

Doyle a siégé à plusieurs conseils d’administration et organisations tout au long de sa carrière et a occupé le poste de président du conseil d’administration du système téléphonique d’urgence 911 depuis 2000 et de président en 2022 de l’association des shérifs de l’Illinois.

Il a siégé au conseil d’administration de l’ISA depuis 2015 et pendant 10 ans en tant que président du comité de formation de l’Association des shérifs de l’Illinois.

Doyle a également été vice-président du TRIDENT Drug Task Force, directeur financier de la Commission de prévention du crime de la vallée de l’Illinois et membre du conseil d’administration de Freedom House. Il a également été le récipiendaire 2008 du Prix d’excellence du Gouverneur pour l’accomplissement individuel.