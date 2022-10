Portes de sortie du stade trop petites pour s’échapper

Un mémorial pour les victimes de la bousculade au stade Kanjuruhan à Malang, dans l’est de Java. Juni Kriswanto/AFP via Getty Images

La police indonésienne a déclaré mardi que les portes du stade de football où la police a tiré des gaz lacrymogènes et déclenché un écrasement mortel étaient trop petites et ne pouvaient en accueillir que deux à la fois alors que des centaines tentaient de s’échapper.

Des photos du stade de Malang où 125 personnes sont mortes et des centaines ont été blessées samedi soir dans l’une des pires catastrophes d’événements sportifs ont montré quatre portes communicantes formant une porte.

La police a déclaré que l’enquête s’est concentrée sur six des 14 portes où la plupart des spectateurs sont morts dans la cohue.

Le porte-parole de la police, Dedi Prasetyo, a déclaré qu’ils étaient déverrouillés mais ne pouvaient accueillir que deux personnes.

“Pour ces six portes, elles n’étaient pas fermées mais elles étaient trop petites. Elles avaient une capacité pour deux personnes mais il y en avait des centaines qui sortaient. Il y avait un écrasement là-bas”, a déclaré Prasetyo.

Il a ajouté que les portes étaient sous la responsabilité des organisateurs.

Lundi, la police a annoncé qu’elle avait limogé un chef de la police et neuf officiers d’élite et que 18 autres personnes faisaient l’objet d’une enquête pour responsabilité dans le tir de gaz lacrymogène à l’intérieur du stade.

Seuls les supporters de l’Arema FC ont assisté au match dans la ville de Malang, dans l’est de Java. L’organisateur avait interdit les supporters de l’équipe visiteuse, Persebaya Surabaya, en raison de l’histoire indonésienne de rivalités violentes dans le football.

Des témoins ont déclaré que certains des 42 000 supporters d’Arema ont couru sur le terrain en colère après la défaite de l’équipe 3-2, sa première défaite à domicile contre Persebaya en 23 ans. Certains ont jeté des bouteilles et d’autres objets sur des joueurs et des officiels de football. Au moins cinq véhicules de police ont été renversés et incendiés à l’extérieur du stade.

La plupart des décès sont survenus lorsque la police anti-émeute, essayant d’arrêter la violence, a tiré des gaz lacrymogènes, y compris dans les tribunes, déclenchant un écrasement désastreux de fans faisant une course paniquée et chaotique vers les sorties. La plupart des 125 personnes décédées ont été piétinées ou asphyxiées. Parmi les victimes figuraient deux policiers.

Le match de samedi a été l’un des pires désastres sportifs au monde, y compris un match de qualification pour la Coupe du monde de 1996 entre le Guatemala et le Costa Rica à Guatemala City, au cours duquel plus de 80 personnes sont mortes et plus de 100 ont été blessées. En avril 2001, plus de 40 personnes ont été écrasées à mort lors d’un match de football à Ellis Park à Johannesburg, en Afrique du Sud. En février 2012, 74 personnes ont été tuées et plus de 500 blessées après un match entre les rivaux al-Masry et al-Ahly lorsque des milliers de supporters d’al-Masry ont envahi le terrain et attaqué des supporters en visite. La ligue égyptienne a été suspendue pendant deux ans en conséquence.