Porter se démarque au forum du travail du Sénat

Porter, qui n’est qu’à quelques points de Schiff dans les sondages depuis des mois, s’est présentée comme une nouvelle venue décousue capable de réparer un système défectueux – créant un contraste avec ses concurrents, qui ont passé plus de 20 ans au Congrès. Elle a souligné sa réputation d’antagoniste pur et dur de Wall Street et a fustigé Lee et Schiff pour avoir accepté les contributions passées des PAC d’entreprises, même s’ils ont juré de ne pas prendre d’argent dans cette course.

« Je suis le seul candidat sur cette scène à n’avoir jamais encaissé ces chèques », a déclaré Porter. « Ce n’est pas une décision que j’ai prise parce que je me présente au Sénat. C’est ce que je suis. »

Obtenir l’approbation des syndicats est un objectif crucial pour tout Californien candidat à un poste à l’échelle de l’État, mais le soutien des syndicats s’avère particulièrement crucial alors que trois démocrates ayant des résultats de vote similaires approchent des primaires du Sénat en mars.

La question de savoir si Butler se présentera pour un mandat complet l’année prochaine complique encore les choses. Cela pourrait diviser davantage le vote démocrate et rendre moins probable que deux progressistes sortent des deux premières primaires et se qualifient pour les élections générales de novembre.

Porter a également critiqué le parti démocrate pour ne pas avoir réussi à faire adopter une augmentation du salaire minimum fédéral et pour ne pas être allé assez loin lors des négociations sur le salaire minimum fédéral. Loi sur la réduction de l’inflationqui permet uniquement à Medicare de réguler le prix de certains médicaments, mais pas de tous.

Elle a constamment lié les problèmes de Washington à la cupidité des entreprises et à l’inaction des démocrates qui avaient rempli leurs poches grâce aux dons d’intérêts particuliers.

« Je suis allée à Washington pour défaire le système », a-t-elle déclaré. « Je suis allé réécrire les règles, sans me contenter d’elles. »

Le forum a souligné les similitudes entre les trois candidats, qui différaient peu sur les principales priorités progressistes comme le soutien à un système de santé à payeur unique, l’annulation de la dette étudiante et l’adoption de la loi PRO pour étendre la protection du travail.

Mais il y avait quelques distinctions notables.

Lee a réclamé un salaire minimum fédéral horaire de 50 dollars, tandis que Schiff et Porter ont réclamé respectivement 25 et 20 dollars. Les candidats étaient également divisés sur la question de savoir s’il fallait limiter le nombre de mandats au Congrès. Schiff a rejeté l’idée, arguant que le véritable problème de la représentation politique est le gerrymandering, tandis que Lee a déclaré que de telles limites constitueraient un obstacle à la démocratie. Porter a déclaré qu’elle n’avait pas pris sa décision, mais que c’était une conversation nécessaire.

Porter, le plus jeune candidat sur scène, a profité de l’occasion pour souligner la nécessité d’une représentation plus jeune parmi les législateurs. « Lorsque nous parlons de leadership diversifié, cela inclut un leadership multigénérationnel », a-t-elle déclaré.

La différence la plus notable réside peut-être dans la manière dont les candidats ont répondu aux attaques de samedi en Israël par des militants de Gaza. Seul Schiff a apporté un soutien sans équivoque à Israël, tandis que les autres ont adopté des positions plus progressistes.

Lee a appelé à un cessez-le-feu – une position qui a provoqué des réactions négatives chez d’autres démocrates de gauche comme Alexandrie Ocasio-Cortez (DN.Y.) et Ilhan Omar (D-Minn.).

Porter a condamné les attaques et exprimé son soutien à Israël, mais a également mis en garde contre un glissement vers l’islamophobie. Elle a également imputé cette attaque au gouvernement américain, affirmant que celui-ci n’avait pas adopté une position « assez ferme » contre l’Iran, qui soutient le Hamas. Elle n’a pas précisé si sa critique visait l’administration Biden ou les administrations précédentes.

« Il est important de se rappeler, alors que nous nous tenons aux côtés d’Israël, alors que nous luttons contre le terrorisme, alors que nous pleurons, que nous tirons les leçons de nos propres attentats du 11 septembre », a-t-elle déclaré. « Ce qui a donné lieu à une phobie haineuse des musulmans et à des violations des droits civiques. »