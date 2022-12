Porter nommé premier juge de la cour de circuit noire du comté de DuPage – Shaw Local

À compter du 12 décembre, la Cour suprême de l’Illinois a nommé Chantelle A. Porter juge de la cour de circuit du 18e circuit judiciaire. Associée du cabinet d’avocats de la famille lombard A. Traub & Associates, Porter a consacré sa carrière à la défense des familles et des enfants, et elle est ravie de cette nouvelle étape de son parcours en tant que fonctionnaire dans la profession juridique.

Porter, qui a eu un impact profond sur les familles en tant que tutrice ad litem tout au long de sa carrière, apporte compassion, équité et une riche expérience à son nouveau poste de juge de la Cour de circuit. En tant qu’avocate en droit de la famille chez A. Traub & Associates, Chantelle a travaillé avec des familles confrontées à des perturbations importantes et à des changements complexes dans leur vie. Cette expérience a aidé Porter à développer ses compétences en résolution de problèmes et elle adopte une approche empathique envers chaque famille et chaque enfant avec qui elle travaille. Elle continuera de partager cette compassion pour les familles et de traiter chaque individu avec respect et équité en tant que juge de la Cour de circuit.

“Chantelle a consacré sa carrière à défendre la justice et l’équité, et sa nomination est un moment marquant pour le comté de DuPage. Bien qu’elle nous manquera beaucoup, ainsi qu’à ses clients, nous ne pourrions être plus fiers de Chantelle. Nous ne doutons pas qu’elle sera une juge incroyable », a déclaré l’associée principale Jessica Rymut, qui a travaillé aux côtés de Porter pendant près de 10 ans.

En tant que premier juge noir de la cour de circuit du comté de DuPage, Porter se réjouit de servir de reflet de la population dynamique et diversifiée de la région. Elle comprend l’importance de la représentation et elle sait que son expérience vécue unique sera précieuse lorsqu’elle travaillera avec des familles de toute la région. Peu importe les antécédents d’un individu, Porter comprend à quel point il peut être intimidant de se tenir devant un juge. Dans cet esprit, elle espère inspirer confiance à ceux qui sont impliqués dans des procédures judiciaires, en veillant à ce qu’ils comprennent qu’elle sera juste et équitable.

« J’ai eu la satisfaction de travailler avec Chantelle pendant près de 15 ans. Elle m’a impressionné plus que je n’aurais pu l’imaginer. Le mentorat allait dans les deux sens. Chantelle m’a appris que si vous dites que vous pouvez, vous le ferez. Et elle l’a fait. Elle va beaucoup me manquer, mais je sais que c’est là qu’elle était destinée », déclare Angel Traub, fondateur de A. Traub & Associates.

Le plaidoyer et le dévouement de Porter à la justice lui ont valu le soutien de toute la Cour suprême de l’Illinois. Elle a été tutrice ad litem pour de nombreux comtés de l’Illinois, et elle siège également au conseil des avocats spéciaux nommés par le tribunal de l’Illinois, offrant de son temps pour aider les enfants maltraités et négligés.

En tant qu’avocate, elle a représenté des clients dans des affaires liées au droit de la famille, au droit des mineurs, à l’abus et à la négligence du DCFS, à la violence domestique et aux ordonnances de protection. Porter est également un coordonnateur des parents formé.

Porter a acquis une reconnaissance considérable pour son travail en droit de la famille tout au long de sa carrière. Depuis plus de 10 ans, elle figure sur la liste des prix Super Lawyers Rising Stars. Elle a été nommée pour siéger au Comité de la Cour suprême de l’Illinois sur l’éducation des tuteurs ad litem et au Comité sur l’égalité. Elle a été membre du conseil d’administration de la DuPage County Bar Association, ancienne membre du conseil des gouverneurs de l’Illinois State Bar Association et ancienne présidente de la DuPage Association of Women Lawyers. Au fil des ans, Chantelle a reçu de nombreuses distinctions de la DuPage County Bar Association, notamment le Outstanding Service Award et le Pro Bono Service Award.

Forte de son expérience dans la représentation des familles et de la reconnaissance qu’elle a méritée pour son service à la communauté, Chantelle Porter est prête à travailler en tant que fonctionnaire efficace et compatissante dans les tribunaux du comté de DuPage en tant que nouvelle juge du 18e circuit judiciaire.

