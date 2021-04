United Airlines a été embrochée sur les réseaux sociaux après avoir annoncé qu’elle espérait recruter des pilotes plus « diversifiés », ce qui a incité beaucoup à accuser l’entreprise d’abandonner les pratiques de recrutement fondées sur le mérite pour faire appel à la foule éveillée.

Le transporteur a annoncé mardi qu’il commencerait à accepter les candidatures pour sa nouvelle académie de vol, affirmant qu’il avait l’intention de former et d’embaucher 5000 pilotes au cours de la prochaine décennie, la moitié d’entre eux étant des femmes et des personnes de couleur. L’école est « Construit pour accueillir » des stagiaires de tous niveaux, y compris des personnes sans expérience de vol préalable, selon un communiqué publié par United.

Les objectifs d’inscription reflètent la volonté de l’entreprise de «Diversifier nos rangs de pilotes et créer de nouvelles opportunités pour des milliers de femmes et de personnes de couleur qui souhaitent poursuivre une carrière dans l’aviation», Le PDG Scott Kirby a expliqué.

Notre poste de pilotage doit refléter le groupe diversifié de personnes à bord de nos avions chaque jour. C’est pourquoi nous prévoyons que 50% des 5 000 pilotes que nous formons au cours de la prochaine décennie seront des femmes ou des personnes de couleur. En savoir plus et postuler maintenant: https://t.co/VbOFvFOksBpic.twitter.com/r0ScH6MQAJ – United Airlines (@united) 6 avril 2021

Actuellement, un peu plus de 7% des plus de 12 000 pilotes de la compagnie aérienne sont des femmes et 13% sont des personnes de couleur.

United a souligné que son programme de formation comprendrait «Accompagnement et coaching» pour les pilotes afin de s’assurer que toutes les embauches potentielles reflètent « professionnalisme » et engagement à fournir «Sûr, attentionné et fiable» service attendu de tous les employés de l’entreprise.

Cependant, de nombreux utilisateurs des médias sociaux n’étaient pas convaincus que la compagnie aérienne faisait de la sécurité et du professionnalisme ses principales priorités.

« Je suis beaucoup plus préoccupé par le mérite quand il s’agit de la capacité d’une personne à piloter un avion en toute sécurité que par l’apparence de cette personne, » c’est noté une observateur, ajoutant que United semblait être «Se plier au réveil.»

Cela ne fonctionnera pas comme vous le pensez. – Peter Boghossian (@peterboghossian) 7 avril 2021

D’autres ont prédit que la politique de recrutement se retournerait de manière spectaculaire.

En tant que personne qui devient anxieuse en volant, moi et tous les autres Américains à la pensée normale voulons les 5000 meilleurs pilotes. Si le 2501e homme blanc qui postule est plus qualifié pour faire son travail que la personne que vous embauchez et que vous faites de la discrimination à son égard, vous avez mis tout le monde en échec. – Hitman (@ Hitman428) 7 avril 2021

Certains semblaient sympathiser avec l’objectif de l’entreprise d’augmenter le nombre de femmes et d’autres groupes sous-représentés travaillant dans l’aviation, mais ont demandé à United de toujours « Choisissez les meilleurs pilotes. »

Le compte Twitter officiel de la société a répondu aux préoccupations, insistant sur le fait que tous « hautement qualifié » les candidats, indépendamment de leur race ou de leur sexe, auront « Atteint ou dépassé » normes nécessaires pour l’admission à l’académie de vol.

Tous les candidats hautement qualifiés que nous acceptons dans l’Académie, sans distinction de race ou de sexe, auront satisfait ou dépassé les normes que nous avons fixées pour l’admission. ^ MJ – United Airlines (@united) 6 avril 2021

Un nombre croissant d’entreprises et d’organisations ont adopté des politiques favorables aux PC et d’autres mesures qui ont reçu les éloges des militants de la justice sociale. Mais les initiatives ont parfois mal tourné. La Major League Baseball a récemment déplacé son match des étoiles d’Atlanta à Denver, pour protester contre une loi de vote en Géorgie décrite par certains comme discriminatoire. Les critiques ont fait valoir que cette décision était basée sur une mauvaise compréhension de la législation actuelle et qu’elle avait privé Atlanta à majorité noire d’accueillir le match, donnant plutôt l’honneur à une ville à majorité blanche.





Aussi sur rt.com

La MLB confirme que le match des étoiles se dirigera vers le Colorado après avoir abandonné la Géorgie – est accusé de faux pas réveillé







Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!