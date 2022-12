Porter Airlines volera de Pearson à Vancouver, ainsi qu’à Ottawa et Montréal

Porter Airlines a annoncé un plan d’expansion agressif, qui verra la compagnie aérienne régionale basée à Toronto commencer à voler de nouvelles routes à partir du plus grand aéroport du Canada, vers des destinations plus éloignées que la compagnie aérienne n’a jamais volé auparavant.

La compagnie aérienne, dont la base d’opérations est à l’aéroport Billy Bishop sur l’île de Toronto, a annoncé de nouvelles liaisons au départ de l’aéroport Pearson de la ville.

Pour la toute première fois, Porter offrira des vols de Toronto à Vancouver, le plus long trajet offert par la compagnie aérienne au cours de ses 16 ans d’histoire. L’itinéraire a été rendu possible grâce à l’acquisition récente par la compagnie aérienne de 50 jets Embraer E195-E2.

Les vols devraient commencer en février et les tarifs aller-retour commenceront à 248 $, a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué.

En plus de Vancouver, Porter ajoute également deux nouvelles routes au départ de Pearson vers Ottawa et Montréal, également sur les jets Embraer. Alors que la flotte traditionnelle de turbopropulseurs de Porter propose un service de collations gratuit, les nouveaux jets et itinéraires offriront des avantages de voyage aérien familiers, comme le Wi-Fi et un service de repas.

Les vols au départ de Pearson vers Ottawa et Montréal commenceront à 225 $, tous frais et taxes inclus, a indiqué la compagnie aérienne.

“L’introduction par Porter du E195-E2 offre la possibilité d’opérer dans toute l’Amérique du Nord, y compris la côte ouest, nous positionnant mieux pour répondre aux besoins de beaucoup plus de passagers d’affaires et de loisirs”, a déclaré le PDG de Porter, Michael Deluce, dans un communiqué.

Plans d’expansion précédents

Porter avait auparavant tenté de se développer à partir d’une petite compagnie aérienne régionale en commandant plusieurs dizaines de jets CSeries à Bombardier, ce qui lui aurait permis d’offrir des vols long-courriers vers des endroits aussi éloignés que l’Europe occidentale et les Caraïbes.

Mais ces plans ont été annulés lorsque divers paliers de gouvernement ont refusé d’autoriser l’agrandissement de la piste de l’aéroport du centre-ville de l’île de Toronto pour accueillir les plus gros avions à réaction.