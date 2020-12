CHICAGO: Mitchell Trubisky a commis une erreur cruciale. La défense de Chicago a de nouveau lutté. Un point supplémentaire bloqué était coûteux.

Les Bears ont fait ce que les mauvaises équipes font lors de leur sixième défaite consécutive, augmentant les chances du genre de nettoyage que les mauvaises équipes font à la fin d’une autre saison décevante.

Trubisky a tripoté 1:48 à faire, ce qui a conduit au touché d’Adrian Peterson, et Chicago a pris une avance de 10 points au quatrième quart d’une défaite 34-30 contre les Lions de Detroit dimanche.

Avoir un tel avantage et perdre de cette façon, vous savez, ça pique. Ça fait mal, a déclaré l’entraîneur Matt Nagy. Ils piquent tous. Ils ont tous mal.

Les Bears (5-7) avaient gagné contre les Lions cinq fois de suite, y compris une victoire spectaculaire de 27-23 à Detroit la semaine 1. Ils espéraient qu’il y aurait un autre match avec une équipe Lions en difficulté qui venait de terminer son classement général. manager et coach. une fin de saison en force.

Pas tellement.

De toute évidence, nous ne voulons pas être dans cette situation, mais je ne crois pas que la négativité ou le fait de garder la tête baissée nous aidera à nous en sortir, a déclaré Trubisky. Vous devez donc croire que cela changerait la donne, je suppose, rester positif et continuer à travailler dur nous aidera à changer la donne.

Chicago avait une avance de 23-13 après avoir accumulé 253 verges en première demie, dont 62 verges au sol et deux touchés de David Montgomery. Détroit a tiré à moins de trois mètres sur la passe de 9 verges de Matthew Stafford à Jesse James, mais Trubisky a répondu avec une passe de touché de 11 verges de son propre Cole Kmet avec 11:23 à faire.

La fin serrée de la recrue a été célébrée en faisant un grand swing dans un tunnel à Soldier Field, avec le ballon de football comme une batte. Mais les ours ont refusé.

Stafford a trouvé Marvin Jones pour un touché de 25 verges avec 2:18 à faire. Lorsque les Bears ont affronté la troisième et la quatrième place à l’âge de 17 ans, Trubisky a été bagué par Romeo Okwara et John Penisini a récupéré à 7 ans.

Trubisky a effectué trois virages lors de la défaite 41-25 du week-end dernier à Green Bay, a lancé deux interceptions et a perdu un échappé.

Je pensais que l’homme jouait bien, a déclaré Trubisky. J’étais sur le point de lancer. J’avais une main sur le football et il a dû le chronométrer parfaitement. Je ne pense donc pas que ce soit un problème permanent.

Deux courses de Peterson plus tard, Detroit avait la première avance avec 34-30 avec 1:37 à faire. Trubisky a conduit Chicago aux Lions 20 dans les dernières secondes, mais Montgomery a été arrêté sans victoire sur la quatrième et la première.

Les Bears auraient pu envoyer Cairo Santos tenter une égalité s’ils avaient converti un essai de point supplémentaire qui avait été bloqué après leur premier TD au premier quart. Bien sûr, les Lions (5-7) sont également venus à vide sur un point après lorsque Matt Prater en a raté un après le premier touché de Detroit.

Nous devons mieux jouer dans les trois phrases, a déclaré Trubisky.

La défense a connu une autre journée difficile, permettant à Stafford de lancer 402 verges et trois touchés après que Nagy ait critiqué la performance des unités dans la défaite contre les Packers. Le play-call a également été un problème après que Chicago ait couru 106 verges en 19 courses et 34 verges en seulement 12 essais au cours des deux derniers quarts de la première demie.

La perte déchirante met Nagy et le directeur général Ryan Pace sur le vif, mais l’entraîneur a déclaré qu’il n’était pas intéressé à parler de sa sécurité d’emploi.

Je ne vais pas spéculer là-dessus, dit-il. Mon travail est de m’assurer que je donne tout ce que je peux en tant qu’entraîneur et en tant que leader à ces gars-là chaque semaine. Je dois m’assurer de le faire, et tout ce qui est distrayant, qui emporterait notre équipe. Et ce ne serait pas bon pour moi ou pour eux, donc je ne vais même pas entrer dans ça.

___

Jay Cohen peut être atteint à https://twitter.com/jcohenap

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL