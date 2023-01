Porte pipi : "Une femme a fait pipi sur son propre siège," Un homme arrêté raconte au tribunal de Delhi

Shankar Mishra, accusé d’avoir uriné sur une femme sur un vol d’Air India il y a huit semaines lors d’un incident qui a provoqué l’indignation nationale, a déclaré à un tribunal de Delhi qu’il ne l’avait pas fait, et c’est son co-passager âgé qui a uriné sur elle-même.

La plainte étonnante de Mishra fait suite à un avis émis par le tribunal des sessions suite à une demande déposée par la police de Delhi demandant la garde à vue pour l’avoir interrogé. Il avait été envoyé samedi en détention provisoire de 14 jours par un tribunal qui a rejeté la demande de garde à vue de la police.

Sa demande de libération sous caution a cependant été rejetée quatre jours plus tard par un juge, qui a qualifié les accusations portées contre lui de “tout à fait dégoûtantes et répugnantes”. Le tribunal a déclaré que l’acte “avait choqué la conscience civique des gens et devait être déprécié”.