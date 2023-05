Porte-monnaie Preakness Stakes, paiement à l’arrivée: prix en argent pour les gagnants

Décomposition de la bourse Preakness Stakes 2023 avec le paiement par position finale, le prix en argent du gagnant et comment il se compare à la Triple Couronne.

Les Preakness Stakes 2023 sur l’hippodrome historique de Pimlico ont été fixés pour le samedi 20 mai et la deuxième étape de la Triple Couronne des courses de chevaux devait être assez dramatique. Tout le monde regardait alors qu’ils cherchaient Mage, le vainqueur du Kentucky Derby il y a à peine deux semaines, essayant de terminer le match retour et de se rapprocher de l’immortalité.

Bien sûr, une chose à toujours noter à propos du Preakness est que c’est une course différente de celle de Louisville. L’hippodrome de Pimlico n’accueille que huit chevaux dans un peloton normal, mais même cela a été resserré à seulement sept chevaux sur le terrain cette année avec l’un des concurrents abandonnant le terrain.

En plus de la gloire de la Triple Couronne, cependant, les entraîneurs, les propriétaires et les jockeys espèrent tous également obtenir leur part du prix en argent de la bourse Preakness Stakes 2023. Mais comment se répartit le paiement cette année pour la course ? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Bourse Preakness Stakes 2023: prix en argent pour le gagnant

Sur la bourse Preakness Stakes de 1,5 million de dollars en 2023, le vainqueur du match retour de la Triple Couronne recevra un impressionnant 900 000 $, juste en deçà d’un prix en argent de 1 million de dollars pour la victoire. C’est moins que le Kentucky Derby mais, étant donné qu’il s’agit d’un champ de 20 chevaux et que le Preakness n’est que de huit chevaux – sept cette année après qu’un a abandonné samedi matin.

Bourse Preakness Stakes, paiement par position finale pour 2023

Les cinq meilleurs finisseurs sont tous payés aux Preakness Stakes et voici quelle part de la bourse chacun de ces propriétaires de chevaux, entraîneurs et jockeys se partagera pour leur finition.

900 000 $ 300 000 $ 165 000 $ 90 000 $ 45 000 $

Le prix en argent est nettement inférieur à celui du Kentucky Derby. En fait, le sac à main de Preakness fait littéralement la moitié de celui de Churchill Downs. C’est aussi maintenant le même paiement qui est disponible dans quelques semaines aux Belmont Stakes après que cette course a levé sa bourse de 500 000 $ par rapport à l’année dernière.