Pour l’éditeur:

La vérité de l’insurrection se trouve dans les faits. Avant l’insurrection proprement dite, Donald Trump et ses proches partisans ont continuellement annoncé au public qu’il y aurait un rassemblement sauvage le 6 janvier. Il a encouragé l’attention du public à participer, mais a caché les arrangements qu’il avait pris avec ses proches collaborateurs. Ils devaient recruter, planifier et organiser la participation d’un certain nombre de groupes dissidents (Oath Keepers, Proud Boys, etc.) pour envahir la capitale.

Lors du rassemblement du matin du 6 janvier, il a été informé qu’une grande partie du public autour de son rassemblement était armé. Cependant, il a terminé le rassemblement en annonçant à la foule de se battre pour leurs droits et de marcher vers la capitale où il les rejoindrait. Bien qu’il ait été empêché d’aller au Capitole, il a gardé un œil attentif en les regardant à la télévision.

C’est pendant plus de 187 minutes qu’il a observé les attaques de grizzlis et les dommages causés à la capitale qu’il a laissé continuer. De nombreux contacts lui ont demandé de prendre des mesures immédiates, mais il les a ignorés tout ce temps.

Nous voilà deux ans plus tard et l’accusation de fraude électorale n’a jamais été étayée, mais a servi à déclencher l’insurrection. De nombreux participants fidèles ont répondu en tant que patriotes parce qu’ils ont été dupés en réagissant à un mensonge de fraude électorale que Donald Trump a utilisé comme incitation. Donald porte l’entière responsabilité de cette attaque contre notre démocratie.

Raymond Hubbard

Sandwich