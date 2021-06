Porte des gants: Wilder affirme de manière embarrassante que les mains de Fury étaient à nouveau chargées alors qu’il accuse le champion de boxe d’avoir « triché et abusé de drogues »

Non content d’accepter le passage à tabac complet que Fury lui a donné de bonne grâce en février 2020, Wilder a poursuivi en faisant un cortège de suggestions fantaisistes qui sonnaient dangereusement comme des excuses pour sa défaite, notamment en accusant son costume de ringwalk d’avoir sapé son énergie en étant trop lourd.

L’un des arguments qui ont valu la dérision du roi WBC détrôné était une allégation selon laquelle les gants de Fury avaient été falsifiés, arguant qu’ils se déplaçaient de manière anormale et contenaient un poids qui lui avait laissé une entaille dans la tête.

Depuis le limogeage de l’entraîneur Mark Breland, qui a jeté l’éponge et a été pointé du doigt par Wilder dans le cadre de ce qu’il pense être la nature complotiste de sa perte, le « Bronze Bomber » est resté fidèle à ses armes avec ses récits absurdes de ce qui vraiment arrivé.

La préparation de son troisième combat avec Fury, qui aura lieu le mois prochain, pourrait sembler le moment idéal pour se passer du cirque en optant pour abandonner la rhétorique farfelue. Au lieu de cela, Wilder a de nouveau insisté sur le fait qu’il avait été victime d’une fraude dans un combat pour le titre des poids lourds sous le règne de la Commission sportive de Las Vegas, lorsque les deux camps avaient un représentant pour inspecter les accessoires de leur rival.

« Il doit suivre le rythme maintenant » Wilder a déclaré sur Instagram de Fury, qui a ri des accusations. « Il doit faire la même chose qu’il a fait une deuxième fois. Nous savons qu’il sera sous le microscope. Il a obtenu un compte rendu de tricherie et d’abus de drogues.

«Mais vous parlez d’un gars comme moi qui n’a pas de feuille de rap, qui a juste du pouvoir pur, et je mens? Et tu as un gars qui ment mais qui dit la vérité ?

Le pouvoir de Wilder a rarement semblé déranger Fury, bien qu’il ait mis KO tous les 41 adversaires qu’il a combattus sauf un avant de rencontrer l’imposant Britannique.

L’Américain vengeur dit que la puissance artificielle de Fury la nuit a été manquée par un mélange d’ignorance et de naïveté de la part du manager et co-entraîneur de Wilder, Jay Deas, qui avait la responsabilité de vérifier les gants de son adversaire.

« Jay est toujours là » Wilder a déclaré lorsqu’on lui a dit que Deas aurait pu subir le même licenciement que Breland.

« Jay est définitivement avec moi. Je comprends la situation dans le dos [locker room] – parfois, vous pouvez simplement être inexpérimenté, ne pas savoir quoi chercher.

« J’avais des gars dans mon équipe comme Russ [Anber]. C’est un gars de gants, il fabrique des gants, donc il sait quoi chercher.

«Mais Jay est pour la plupart inexpérimenté avec les gants et il est du côté amical. Mais il y a un moment où tu veux qu’il revienne dans le sang.

« Il n’y a plus personne d’ami dans cette équipe. Ils ont volé ça. Je vous ai donné tout le bon côté de moi et vous m’avez tous vilipendé.

Maintenant formé par Malik Scott et faisant des prédictions audacieuses caractéristiques sur ses chances de renverser la situation sur l’homme qui l’a époustouflé lors de leur dernière rencontre, Wilder dit que le scandale des gants est celui qui « beaucoup de gens dans la boxe » eu « entendu » mais « n’a pas parlé » à propos de.

« Quand vous leur posez des questions sur les gants, ils vous disent : « Eh bien, je n’ai pas, euh, euh ». Vous ne pouvez pas ne pas voir ça. Les gants ne se plient pas à moins que vous ne soyez à double articulation ou quelque chose du genre.

« Comment diable se plie-t-il à un angle de 90 degrés ? Il n’y a pas non plus d’espace libre à l’intérieur. C’est impossible que cela se produise, en plus de toutes les autres choses.

Une querelle de type cross-familial pourrait également être envisagée lorsque Wilder reviendra sur le ring. Son frère, Marsellos, se dit prêt à combattre le frère de Fury, Tommy, après que la perspective invaincue ait évoqué l’idée d’une chute sur l’undercard.

« Ce combat ferait la une des journaux, » Fury a déclaré à l’émission The Lowdown de Queensberry, appelant un combat potentiel sur la facture de son frère « un privilège ».

«Je suis prêt pour ce combat. Je suis prêt à tout. Je suis ici en train de m’entraîner, en forme. Alors quoi qu’il arrive, je serai prêt pour. Je vais avoir un morceau de lui. Je l’ai appelé avant et il n’a jamais répondu.

Marsellos ne s’est pas battu depuis qu’il a été éliminé par Dustin Long en 2019, mais porte clairement des échos de la bravade de son frère.

« Hey Tommy Fury, garde la même énergie quand tu me vois, » a-t-il déclaré à la star de télé-réalité britannique. « Tu parles en mon nom mais ton équipe ne m’a rien envoyé. Je ne fais pas de plafonnement. Je suis un vrai artiste, mon garçon. »

Fury a d’abord dit à propos de Wilder : « Si son frère veut la même chose que Deontay, alors il peut l’obtenir. Je vois beaucoup de gens tweeter à propos de vouloir me combattre mais je n’ai jamais vu ça avant d’entrer dans [TV show] Love Island donc je sais ce qu’ils recherchent.

« Si Marsellos Wilder est l’un de ceux-là, alors je serais ravi d’obliger. Mon conseil pour lui serait de se taire et de rester en Amérique, où il peut essayer d’aider son frère à se remettre de ce que Tyson lui a fait, juste et carré.