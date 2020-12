Une nouvelle recherche menée en Colombie-Britannique (C.-B.) au Canada a révélé qu’une consommation modérée à élevée de cannabis chez les patients toxicomanes aux opioïdes peut grandement améliorer leur traitement tout en limitant leur exposition globale aux opioïdes.

Publiée dans la revue Drug and Alcohol Dependence, une étude récente menée par des chercheurs du BC Centre on Substance Use (BCCSU) et de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) a révélé, alors qu’un certain nombre de participants avaient une exposition supplémentaire surprenante et souvent involontaire à opioïdes, ceux qui prenaient du cannabis régulièrement obtenaient souvent de meilleurs résultats de traitement.

Environ 53% des 819 participants à l’étude utilisaient volontairement ou non du fentanyl pendant qu’ils suivaient un traitement pour une dépendance aux opioïdes, qui déploie des médicaments de traitement de récupération comme la méthadone ou la naloxone, conçus pour sevrer les gens des opioïdes non réglementés et extrêmement dangereux vendus sur le marché noir.

En raison de cette exposition supplémentaire, en plus de leurs médicaments de traitement, ces personnes étaient involontairement, ou non, à un risque beaucoup plus élevé de surdosage en raison de leur consommation supplémentaire de fentanyl.

Cependant, les chercheurs ont constaté que les personnes contenant du THC (le composant psychoactif du cannabis) dans leur système, identifiées par des tests d’urine, étaient 10% moins susceptibles d’avoir du fentanyl dans leur système, ce qui les exposait à un risque global de surdose plus faible.

« Ces nouvelles découvertes suggèrent que le cannabis pourrait avoir un impact stabilisateur pour de nombreux patients sous traitement, tout en réduisant le risque de surdosage », a déclaré le Dr Eugenia Socías, auteur principal de l’étude.

Socías a ajouté que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le potentiel plus large et à long terme des cannabinoïdes travaillant en tandem avec les traitements de dépendance aux opioïdes existants pour réduire le risque de surdose et de rechute et obtenir de meilleurs résultats de santé publique globale, en particulier dans les groupes à risque.

Sans les traitements par agonistes opioïdes (TAO), la recherche suggère qu’en Colombie-Britannique seulement, les décès par surdose seraient 2,5 fois plus élevés.

Les programmes visant à maintenir les patients dans les programmes OAT ont des avantages supplémentaires et auxiliaires comme un risque réduit de contracter le VIH et d’autres infections, qui réduisent les résultats de santé globaux.

Selon cette dernière recherche, le cannabis pourrait en fait être le pont qui peut aider à garder les utilisateurs sous OAT plus longtemps, améliorant ainsi leur taux de survie et leur santé globale.

Les patients débutant une TAO qui ont déclaré consommer quotidiennement du cannabis étaient 21% plus susceptibles de maintenir le cap après six mois que les patients non consommateurs de cannabis, ce qui indique un effet stabilisateur potentiel d’une consommation modérée à élevée de cannabis pour les personnes à haut risque de rechute et de surdose de dépendance.

Les résultats préliminaires sont si prometteurs, en fait, que les Instituts de recherche en santé du Canada ont récemment approuvé une étude pilote pour examiner l’efficacité de la consommation de cannabis en tant que thérapie de soutien pour travailler avec l’OAT.

«Cette étude nous aidera à comprendre si et comment le cannabis pourrait jouer un rôle dans la résolution de la crise des surdoses», dit le Dr MJ Milloy, co-auteur de l’étude et professeur Canopy Growth en science du cannabis à l’UBC, qui dirigera la nouvelle étude aux côtés du Dr Socías.

