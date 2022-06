Porte-avions du Fujian : la Chine lance le troisième porte-avions le plus avancé

Baptisé « Fujian », le navire est le premier porte-avions à catapulte conçu et construit en Chine, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua.

Son système de lancement assisté par catapulte électromagnétique est une mise à niveau majeure du système de saut à ski moins avancé utilisé sur le Liaoning et le Shandong, ses deux prédécesseurs, selon le Center for Strategic and International Studies (CSIS), un organisme de réflexion basé à Washington. Char.

Le nouveau système, similaire à ceux utilisés par les porte-avions américains, permettra à la Chine de lancer une plus grande variété d’avions depuis le Fujian plus rapidement et avec plus de munitions.

En plus du système de lancement, le Fujian est équipé de dispositifs de blocage et d’un déplacement à pleine charge de plus de 80 000 tonnes, a rapporté Xinhua, ajoutant que le navire effectuera des tests d’amarrage et des tests de navigation après le lancement.

Matthew Funaiole, chercheur principal au projet Chine du SCRS, a déclaré précédemment à CNN que le nouveau navire serait le premier porte-avions moderne de l’armée chinoise.

« C’est un pas en avant assez important », a-t-il déclaré. « Ils se sont vraiment engagés à mettre en place un programme de transporteurs et ils continuent de repousser les limites de ce qu’ils sont capables de faire. »

La Chine nomme ses porte-avions d’après ses provinces côtières, avec le Liaoning au nord-est et le Shandong à l’est. Le Fujian, au sud-est, est la province la plus proche de Taïwan, séparée par un détroit de moins de 128 kilomètres de large à son point le plus étroit.

Le Parti communiste au pouvoir en Chine revendique la souveraineté sur la démocratie autonome de Taiwan, bien qu’il ne l’ait jamais gouvernée. Le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré à plusieurs reprises que la « réunification » entre la Chine et Taïwan était inévitable et a refusé d’exclure le recours à la force.

La Chine possède désormais la plus grande force navale du monde, et les porte-avions sont les principaux navires de la flotte de toute grande puissance. Les navires massifs sont essentiellement une base aérienne mobile, permettant le déploiement rapide et à long terme d’avions et d’armes sur un théâtre de combat.

Le renforcement de la marine chinoise survient dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes avec les États-Unis, qui, sous le président Joe Biden, cherchent à renforcer leurs liens avec leurs alliés et partenaires dans la région Asie-Pacifique pour contrer l’influence économique et la puissance militaire croissantes de Pékin.

L’année dernière, Pékin s’est hérissé d’un pacte de sécurité entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie nommé AUKUS, un accord par lequel les trois nations échangeraient des informations et des technologies militaires pour former un partenariat de défense plus étroit en Asie. Les exercices navals auxquels ont participé les membres du dialogue informel ressuscité entre les États-Unis, le Japon, l’Australie et l’Inde, connu sous le nom de Quad, ont encore plus perturbé Pékin.

Rivalité navale

Le premier porte-avions chinois, le Liaoning, était un navire inachevé de l’ère soviétique que Pékin a acheté à l’Ukraine en 1998, mis à jour et finalement mis en service en 2012.

L’armée chinoise a utilisé les connaissances technologiques acquises grâce à ce navire pour construire son premier porte-avions de construction nationale, le Shandong, qui est entré en service en décembre 2019.

Mais bien que les deux porte-avions initiaux de la Chine aient augmenté sa puissance navale, leur capacité était encore loin derrière les États-Unis, qui ont un total de 11 des navires en service.

De plus, le Liaoning et le Shandong étaient basés sur une technologie soviétique obsolète. Ces deux porte-avions utilisaient le système de lancement de saut à ski, où les avions décollaient simplement d’une légère rampe, tandis que les porte-avions américains utilisaient un système de catapulte plus avancé pour lancer leur avion.

Les avions lancés par des catapultes peuvent décoller plus rapidement et avec de plus grandes quantités de carburant et de munitions, ce qui leur donne un avantage sur les avions lancés par saut à ski, qui dépendent de leur propre puissance lors du décollage.

Cependant, malgré le système de lancement avancé, Funaiole du SCRS a déclaré qu’il y avait encore des signes que le transporteur chinois était à la traîne par rapport à ses homologues américains, qui ont plus de catapultes, une voie aérienne plus grande et plus d’ascenseurs pour permettre un déploiement plus rapide des avions.

Tous les porte-avions américains sont également à propulsion nucléaire, tandis que le Fujian est censé fonctionner à la propulsion à vapeur conventionnelle, ce qui, selon Funaiole, limiterait sa portée. « (Bien que) cela puisse être moins un facteur pour la Chine en ce moment, car bon nombre de ses intérêts se trouvent dans les mers proches », a-t-il déclaré.

Après son lancement, le Fujian devra être testé et entièrement équipé avant de pouvoir être mis en service et officiellement mis en service.

Initialement, le département américain de la Défense avait estimé que le transporteur serait prêt pour le service actif d’ici 2023, mais il a maintenant repoussé cette date à 2024.

Le porte-avions du Shandong a également mis deux ans entre son lancement en 2017 et sa mise en service finale en 2019. De plus, le Fujian pourrait avoir du mal à faire fonctionner la technologie de lancement électromagnétique de ses catapultes.

Même les États-Unis ont eu des difficultés à utiliser le même système sur leur dernier transporteur, l’USS Gerald R. Ford, ce qui a entraîné de longs retards de déploiement.