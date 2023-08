Portail PlayStation de Sony pour PS5 : ce que nous savons jusqu’à présent

Sony fait son retour sur ordinateurs de poche de jeu — dans un sens. Le PlayStation Vitason dernier ordinateur de poche de jeu a disparu depuis longtemps, mais plus tôt cette année, Sony a annoncé un surprise nouvel appareilProjet Q. Cela ressemblait beaucoup à un écran géant fusionné avec un Contrôleur DualSense de PlayStation 5. Cet ordinateur de poche est devenu le PlayStation Portal, un appareil de jeu à 200 $ qui sera disponible d’ici la fin de cette année. CNET a déjà eu l’occasion de jouer avec. Sony a également détaillé plus d’informations sur son propre site.

L’ordinateur de poche, qui devrait jouer à tous les jeux PlayStation 5 via Wi-Fi, dispose d’un écran LCD HD de 8 pouces et d’un contrôleur doté de toutes les fonctionnalités du DualSense standard sur le PS5. Les sticks analogiques sont un peu plus petits, mais la disposition est par ailleurs la même.

Regarde ça: Ordinateur de poche de jeu PlayStation Portal : pratique 05:28

Les ordinateurs de poche en streaming sont désormais une tendance certaine, avec des appareils Android comme Le G-Cloud de Logitech et le Razer Bordet les appareils liés aux jeux sur PC comme le Pont à vapeur et l’allié ROG d’Asus. Mais le portail est spécifiquement conçu comme un deuxième écran et une option de jeu local pour la PS5, et non comme un appareil de streaming cloud ou autonome. Des alternatives existent également : la manette de jeu Backbone One, qui bénéficie d’un partenariat PlayStation et fonctionne avec les téléphones pour jouer à des jeux PS5 sans fil via streaming, est déjà une alternative compatible avec le cloud. Cependant, des appareils comme le Backbone One ne disposent pas de l’haptique dont disposent les contrôleurs DualSense et le portail PlayStation.

Un aperçu de l’ordinateur de poche à côté de la PS5 à titre de comparaison. Divertissement interactif Sony

Sony a lancé de nombreux accessoires PlayStation 5 coûteux cette année. Le PlayStationVR2, un casque VR à 550 $ connecté à la PS5 avec un câble, semble presque être l’antithèse de ce que propose le portail. Sony propose également le coûteux DualSense Edge, un contrôleur professionnel personnalisable à 200 $. Sony a également annoncé une nouvelle gamme d’écouteurs sans fil.

C’est la plus grande préoccupation ici : tant d’accessoires, et combien d’entre eux pourra-t-on se permettre ? Nous aurons des réflexions plus détaillées sur la valeur du portail lorsque nous l’aurons entièrement examiné, mais en attendant, voici ce que nous savons du portail et en quoi il diffère du reste du portail. paysage de jeu portable.

Prix ​​: 200$

Le prix du portail est moins cher qu’un Pont à vapeurmais au même prix qu’un Nintendo Switch Lite. Cela coûte moins cher que certaines tablettes. C’est bien moins que le PlayStation VR 2 à 550 $, ce qui en fait peut-être un accessoire de jeu plus abordable. Et même s’il ne s’agit pas de réalité virtuelle, il fait en quelque sorte une chose similaire : il étend votre expérience de jeu PS5 sur un autre écran.

Date de sortie : Cette année

Sony reste timide sur la date de sortie spécifique du portail, même si elle arrive en 2023. Nous nous dirigeons vers la saison des achats de Noël, donc tout dépend de la disponibilité de Sony prévoit de créer le portail.

Le portail fonctionne comme une extension sans fil dédiée de la PS5. CNET

Fonctions : Un moyen de jouer sans fil à vos jeux PS5

Sur la base du temps passé par CNET avec le portail, vous pouvez garder de faibles attentes quant à la polyvalence de cet appareil quasi-portable. PlayStation Portal n’est pas un système autonome, et il ne semble même pas avoir d’autres moyens de diffuser des jeux PlayStation via le cloud comme le font déjà certaines tablettes et applications téléphoniques de streaming cloud.

Affichage : pas OLED

L’écran de 8 pouces du Portal est LCD et non OLED. Pour ce prix, ce n’est pas une grande surprise. Mais nos premières impressions de jeu ont été pour le moins positives : Sean Booker de CNET a estimé que c’était plus que suffisant pour profiter des jeux PS5, et son écran 1080p 60 Hz promet un jeu fluide et sans décalage.

Alors que le modèle haut de gamme de la Nintendo Switch dispose d’un écran OLED, le populaire Steam Deck se contente d’un écran LCD 720p.

Est-ce comme un Wii U GamePad pour la PS5 ?

Vous souvenez-vous de la Wii U ? Son accessoire compatible avec l’écran pourrait jouer localement à des jeux Wii U loin de l’écran. Le portail PlayStation a la même idée.

Il semble que l’un des avantages du portail est que les commandes PS5 DualSense semblent aussi bonnes que prévu. Les haptiques, les déclencheurs et les boutons semblent fonctionner de la même manière.

Le portail fonctionne-t-il avec le PSVR 2 ?

Réponse courte : Non. Si vous imaginez un monde dans lequel tous les accessoires PlayStation 5 de Sony fonctionnent en tandem, ce n’est pas le cas en matière de réalité virtuelle. Le portail ne fonctionnera pas avec les jeux PSVR 2, vous devrez donc choisir celui avec lequel vous préférez jouer.

Audio : Une prise casque et sans fil

Il y a une prise casque 3,5 mm sur le portail. Cependant, il fonctionne avec une variété d’écouteurs sans fil : les modèles Pulse de Sony, y compris les nouveaux écouteurs sans fil, qui utilisent un nouveau protocole audio PlayStation Link qui promet moins de latence. Il y a aussi le Bluetooth.

Il semble que les accessoires audio de Sony seront encore plus optimisés pour le portail. CNET

Quelle est l’autonomie de la batterie du portail ?

Selon Sony, la durée de vie de la batterie pourrait être similaire à celle de ses contrôleurs, ce qui serait, comme mentionné par Booker de CNET, de sept à neuf heures. Cela devrait être plus que suffisant pour la plupart des gens, mais cela signifie également que vous voudrez le recharger après une longue journée de jeu.

Comment commander un portail Sony PlayStation ?

Sony n’a pas encore introduit de système de précommande pour le portail, nous ne le savons donc pas. Mais Sony disposait de systèmes de commande très spécifiques pour la PlayStation 5 et la PlayStation VR 2 lors de leurs lancements. Soyez prêt pour un type de processus similaire pour le portail.

À qui s’adresse le portail ?

Considérez le PlayStation Portal comme un moyen de jouer à la PS5 ailleurs dans la maison, hors écran, peut-être au lit, ou dans un mode de type ordinateur de poche comme le Switch pendant que quelqu’un d’autre utilise le téléviseur. Mais cela ressemble très certainement à un appareil domestique, à un accessoire PS5 et peut-être à une version plus optimisée pour les contrôleurs et sans décalage de ce que vous pouvez déjà faire sur un téléphone ou une tablette. Que cela suffise à vous séduire dépend de à quel point vous avez toujours voulu emporter votre PS5 à la maison. Et bien sûr, nous n’en saurons pas plus tant que nous n’aurons pas pu jouer avec un pendant une période plus longue dans le cadre d’une revue complète.