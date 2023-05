Portail de transfert du football universitaire : Gagnants et perdants du cycle 2023

La refonte de la liste de Deion Sanders à l’Université du Colorado a fait parler de lui pendant l’intersaison du football universitaire.

Les chiffres sont stupéfiants: plus de 50 joueurs de la liste de l’année dernière sont entrés sur le portail de transfert du football universitaire, dont plus de 40 au cours du seul mois dernier.

Alors qu’il y a eu beaucoup de critiques généralisées sur la façon dont Sanders a transformé la liste du Colorado, RJ Young, analyste du football universitaire de FOX Sports, s’est demandé pourquoi tant de négativité avait été dirigée vers lui alors que cela avait été fait dans d’autres écoles au cours des dernières années.

« Cela semble à la limite de l’injustice dans la façon dont nous parlons de la façon dont Prime a remis la liste au Colorado alors que tous ceux qui connaissent le football vous diront qu’il n’avait pas le choix », a déclaré Young dans un récent épisode de son podcast. , « L’émission de football universitaire numéro un avec RJ Young. » « Cette équipe avait une fiche de 1-11 l’année dernière. Vous n’allez pas gagner des matchs de football avec une équipe qui n’est pas si talentueuse dans une conférence Pac-12 où vous devez jouer contre USC, Washington, Oregon.

« Il y a plus de 400 joueurs des écoles Power-5 sur le portail. Prime n’a besoin que de neuf maintenant pour atteindre 85 et n’étaient même pas en juin. De quoi parle ce bruit ? Pouvons-nous donner une partie de ce même bruit pour dire, USC, qui a également changé la liste au cours des deux dernières années? »

Lorsque Lincoln Riley a quitté l’Oklahoma pour reprendre le poste d’entraîneur-chef à l’USC en novembre 2021, il s’est immédiatement mis au travail, utilisant le portail de transfert comme un outil pour aider à créer une liste qui pourrait être compétitive dans le Pac-12. Riley a ajouté 20 joueurs via le portail en un peu plus de quatre mois, dont le vainqueur de Heisman 2022 Caleb Williams, qui est bien sûr venu avec lui d’Oklahoma.

Riley et les chevaux de Troie ont de nouveau été actifs cette intersaison sur le portail, ajoutant 15 transferts, dont beaucoup devraient être des joueurs d’impact pour l’USC cette saison à venir.

Young a répertorié ses principaux gagnants et perdants sur le portail de transfert au cours de la dernière intersaison, le Colorado et l’USC ayant atterri dans la colonne des « gagnants ».

Voici un aperçu de sa liste complète :

Gagnants:

Buffles du Colorado

Ajouts clés :

Travis Hunter (CB/WR, État de Jackson)

Shedeur Sanders (QB, État de Jackson)

Jahquez Robinson (CB, Alabama)

Tar’varish Dawson (WR, Auburn)

Willie Gaines (WR, État de Jackson)

Derrick McLendon (Edge, État de Floride)

Vito Tisdale (S, Kentucky)

Omarion Cooper (CB, État de Floride)

Jeune sur le Colorado : « Évidemment, lorsque vous ajoutez Shedeur Sanders et Travis Hunter dans le portail de transfert, vous gagnez. »

RJ Young partage ses réflexions sur le match de printemps du football du Colorado avec Shedeur Sanders, Travis Hunter impressionnant et leur frénésie de portail de transfert.

Chevaux de Troie USC

Ajouts clés :

Dorian Singer (WR, Arizona)

MarShawn Lloyd (RB, Caroline du Sud)

Mason Cobb (LB, État de l’Oklahoma)

Bear Alexander (DL, Géorgie)

Anthony Lucas (Edge, Texas A&M)

Jack Sullivan (DL, Purdue)

Jamil Muhammad (LB, État de Géorgie)

Jeune sur USC : « Eric Gentry n’est allé nulle part. Je sais qu’il s’est blessé l’année dernière, mais c’était un secondeur exceptionnel. L’idée de ce mec jouant au milieu de cette défense par opposition à l’arrière de votre défense… c’est exceptionnel. »

Tigres LSU

Ajouts clés :

Denver Harris (CB, Texas A&M)

Darian Chestnut (CB, Syracuse)

Omar Speights (LB, État de l’Oregon)

Aaron Anderson (WR, Alabama)

Mason Lunsford (OT, Maryland)

Ovie Oghoufo (LB, Texas)

Jakailin Johnson (CB, État de l’Ohio)

Jeune sur LSU : « Harold Perkins ne va nulle part. C’est une victoire dans le portail de transfert. Harold Perkins pourrait être le meilleur joueur défensif de la SEC. »

Oklahoma Sooners

Ajouts clés :

Dasan McCullough (Edge, Indiana)

Rondell Bothroyd (lisière, forêt de Wake)

Walter Rouse (OT, Stanford)

Trace Ford (Edge, État de l’Oklahoma)

Brenen Thompson (WR, Texas)

Jacob Lacey (DL, Notre-Dame)

Jeune dans l’Oklahoma : « L’Oklahoma a ajouté quelques crampons sur la ligne de défense. »

RJ Young est rejoint par Brent Venables, qui plonge dans les principaux ajouts à la liste avec Dasan McCullough, Rondell Bothroyd et Jacob Lacey.

Seminoles de l’État de Floride

Ajouts clés :

Fentrell Cypress (CB, Virginie)

Jérémie Byers (OT, UTEP)

Jaheim Bell (TE, Caroline du Sud)

Keon Coleman (WR, État du Michigan)

Braden Fiske (DL, Michigan occidental)

Casey Roddick (OL, Colorado)

Jeune dans l’État de Floride : « Jared Verse n’est allé nulle part. C’est un mec qui aurait été un choix de première ronde s’il avait choisi de sortir cette année. »

Notre Dame Fighting Irish

Ajouts clés :

Sam Hartman (QB, Wake Forest)

Antonio Carter (S, Rhode Island)

Kaleb Smith (WR, Virginia Tech)

Javontae Jean-Baptiste (Edge, État de l’Ohio)

Jeune sur Notre Dame : « Sam Hartiman a décidé de déménager à South Bend, où ce sera lui et … Marcus Freeman. »

Carcajous du Michigan

Ajouts clés :

Ernest Hausmann (LB, Nebraska)

Drake Nugent (OL, Stanford}

LaDarius Henderson (OL, État de l’Arizona)

Josaiah Stewart (Edge, Caroline côtière)

Myles Hinton (OT, Stanford)

AJ Barner (TE, Indiana)

Jack Tuttle (QB, Indiana)

Jeune sur le Michigan : « Blake Corum et Donovan Edwards ne sont allés nulle part. C’est pourquoi vous gagnez. Vous avez deux embouteillages qui peuvent commencer pour n’importe qui, n’importe où, n’importe quand. Ils ont décidé ‘non, nous voulons rester ici, nous courrons nous voulons revenir une troisième fois aux éliminatoires de football universitaire, nous aimerions battre l’état de l’Ohio une troisième fois, nous aimerions gagner un championnat Big Ten une troisième fois. ‘ »

Perdants :

Spartiates de l’État du Michigan

Pertes clés :

Payton Thorne (QB, Auburn)

Keon Coleman (WR, État de Floride)

Jalen Hunt (DL, Houston)

Jeff Pietrowski (Edge, Wisconsin)

Germie Bernard (WR, Washington)

Elijah Collins (RB, État de l’Oklahoma)

Jeune dans l’État du Michigan : « Ils ont un vrai problème au quart-arrière … Je ne veux pas enrober cela. Vous demandez beaucoup à Noah Kim et Katin Houser si vous pensez que ces gars-là vont remplacer Payton Thorne, qui finit par aller à Auburn. Set à côté de Keon Coleman, un gars qui avait 798 verges et 58 passes captées en deuxième année. »

Gamecocks de Caroline du Sud

Pertes clés :

Jaheim Bell (TE, État de Floride)

Jordan Burch (Edge, Oregon)

MarShawn Lloyd (RB, USC)

Austin Stogner (TE, Oklahoma)

Jeune en Caroline du Sud : « Vous perdez Jaheim Bell, qui était quelque chose comme Deebo Samuel pour eux. Il avait 261 verges au sol parce qu’il a dû jouer le tailback lorsque MarShawn Lloyd s’est blessé, et il avait également 231 verges sur réception. Vous le regardez, oui, vous pouvez trouver de toutes sortes de façons, il va être exceptionnel à Florida State. Austin Stogner a également choisi de retourner en Oklahoma, donc vos deux meilleurs bouts serrés que vous devez remplacer, et vous devez remplacer votre tailback de départ, c’est difficile.

Cowboys de l’État de l’Oklahoma

Pertes clés :

Spencer Sanders (QB, Ole Miss)

Braylin Presley (WR, Tulsa)

Stephon Johnson (WR, Houston)

Dominic Richardson (RB, Baylor)

John Paul Richardson (WR, TCU)

Trace Ford (Edge, Oklahoma)

Thomas Harper (CB, Notre-Dame)

Demarco Jones (CB, Tulsa)

Jabbar Muhammad (CB, Washington)

Mason Cobb (LB, USC)

Jeune dans l’état de l’Oklahoma: « Ce n’est pas comme si vous veniez de perdre des mecs… vous avez perdu des mecs que tout le monde veut. C’est difficile. C’est juste beaucoup à surmonter là-bas. Je m’attends à ce que Mike Gundy sorte un lapin de son chapeau, parce que c’est tout ce que Mike Gundy a été fait depuis qu’il est entraîneur à Oklahoma State. Il fait un très bon travail pour trouver des diamants bruts.

