Portage déclare septembre comme le mois de sensibilisation à l’arthrite – PortageOnline.com

Le mois de septembre 2024 a été officiellement déclaré Mois de sensibilisation à l’arthrite à Portage la Prairie, dans le but de mettre en lumière une maladie qui touche des millions de Canadiens. La conseillère municipale Terrie Porter a fait l’annonce au nom de la mairesse Sharilyn Knox et du directeur municipal Nathan Peto, encourageant les résidents à réfléchir aux conséquences de l’arthrite.

« Chaque année, en septembre, nous réfléchissons à la première cause d’invalidité au pays, qui touche un Canadien sur cinq. Selon la Société de l’arthrite, 6 000 000 de Canadiens souffrent actuellement d’une forme d’arthrite, et plus de la moitié d’entre eux reçoivent un diagnostic avant l’âge de 60 ans. »

Porter a souligné que l’arthrite n’est pas seulement un problème qui touche les personnes âgées, car elle peut survenir à tout âge et se manifester sous plus de 100 formes différentes, notamment l’arthrose, la polyarthrite rhumatoïde et la goutte.

Ce mois-ci, la ville souhaite promouvoir des modes de vie plus sains pour gérer et prévenir les symptômes de l’arthrite. Porter a suggéré des changements simples, comme l’incorporation d’aliments anti-inflammatoires comme l’huile d’olive, les légumes verts à feuilles, les poissons gras et les baies.

« Nous allons promouvoir différents régimes et aliments par le biais de différentes organisations. Vous verrez probablement de temps en temps des petites annonces sur l’arthrite. Vous n’avez pas besoin d’être un coureur à part entière, sortez simplement et faites un exercice de loisir. J’aime sortir et jouer au golf. Cela me donne de l’énergie le matin après un peu de jardinage. »

Le bleu étant la couleur officielle du ruban de sensibilisation à l’arthrite, Porter espère que cela servira à rappeler l’importance de comprendre cette maladie et de soutenir ceux qui en souffrent.

