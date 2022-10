Port Vale 2 – 3 Ipswich

Ipswich a remporté cinq victoires en six matches de Ligue 1 après que Freddie Ladapo ait complété un doublé pour assurer une victoire 3-2 à Port Vale.

Le premier but de Ladapo de la soirée a été ajouté par Cameron Humphreys et bien que Vale ait riposté pour égaliser grâce à Gavin Massey et Nathan Smith, c’est l’attaquant d’Ipswich qui a eu le dernier mot pour laisser son équipe à deux points du leader Plymouth.

Les hôtes ont presque pris une avance précoce alors qu’Ellis Harrison se dirigeait large au poteau arrière de la brillante livraison de David Worrall.

Ipswich a pris vie à la 34e minute lorsque le superbe centre bas de Leif Davis du côté gauche a trouvé Ladapo pour rentrer à la maison.

Quatre minutes plus tard, les visiteurs ont doublé leur avantage grâce au premier but professionnel de Humphreys, âgé de 18 ans, perçant la mise à pied de Dominic Ball dans le coin inférieur juste à l’extérieur de la surface.

La demi-volée de Massey a réduit le déficit juste avant la pause après qu’Ipswich n’ait pas réussi à dégager correctement ses lignes d’une tête de Worrall.

Vale était à égalité dans les deux minutes suivant le redémarrage alors que Smith lançait le ballon au fond du filet après qu’un corner ait fait des ravages dans la surface.

Ipswich a cependant répondu avec brio au revers, avec Ladapo qui a tapé à bout portant à la 51e minute pour marquer le vainqueur.