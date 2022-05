Port Vale 1 – 0 Swindon

Port Vale a réservé sa place dans la finale des barrages de la Ligue 2 en battant Swindon 6-5 aux tirs au but après un match nul 2-2 au total lors du match retour à Vale Park.

James Wilson – qui avait marqué la consolation tardive des Valiants lors du match aller dimanche – a marqué le seul but du match (8) après un raté inexplicable quelques instants plus tôt.

Swindon étant incapable de répondre, son but a forcé la prolongation, au cours de laquelle le patron de Vale, Darrell Clarke, a été expulsé après une altercation avec le capitaine de Town Dion Conroy sur la ligne de touche.

Cependant, aucun vainqueur n’ayant été trouvé dans la période supplémentaire de 30 minutes, une fusillade s’est ensuivie et après que Mal Benning ait tiré pour les hôtes, Ellis Iandolo a marqué son penalty au-dessus de la barre pour envoyer Vale à Wembley, où ils affronteront Mansfield pour une place dans League One samedi prochain.

Comment s’est déroulée la fusillade… Stylo Wilson marqué, stylo Payne marqué

Stylo Worrall sauvé, stylo Gladwin marqué

Stylo Edmondson sauvé, stylo McKirdy manqué

Stylo Charsley marqué, stylo Reed marqué

Stylo Pett marqué, stylo Davison sauvé

Stylo Garrity marqué, stylo Conroy marqué

Stylo Gibbons marqué, stylo Egbo marqué

Stylo Benning marqué, stylo Iandolo raté

Le résultat a cependant été gâché par des scènes laides lors d’une invasion de terrain qui a suivi la conclusion du match. Le patron de Swindon, Ben Garner, a déclaré que ses joueurs avaient été “maltraités physiquement et verbalement” par les fans de Port Vale qui ont pris d’assaut le terrain.

Matt Taylor et Sam Parkin ont suggéré que les joueurs de Swindon étaient « attaqués » par certains fans de Port Vale lors d’une invasion de terrain après le match de barrage de la Ligue 2.



Port Vale réserve sa place à Wembley après l’épopée de Vale Park

Port Vale a marqué tard dans le match aller et, dès le premier coup de sifflet, il était clair qu’ils cherchaient à poursuivre cet élan directement dans le second avec un pressing agressif mettant Swindon sous le cosh immédiatement.

Ils auraient également été récompensés pour leur intensité si Wilson n’avait pas réussi à tromper sa connexion sur une tête descendante dans son chemin, qu’il a ensuite envoyé au large du poteau droit à deux mètres.

C’est celui que James Wilson voudra oublier rapidement car il a manqué de deux mètres pour Port Vale



À l’autre bout, Swindon s’est vu refuser un penalty malgré le fait que Benning ait semblé gérer le centre de Mandela Egbo depuis la droite et, en quelques secondes, Vale a obtenu son premier but mérité lorsque David Worrall a carré pour Wilson, qui a balayé au second poteau.

Les Valiants sont venus à un cheveu de prendre la tête du match nul lorsque le défenseur central Nathan Smith a montré ses prouesses frappantes et a lancé un tir sur les boiseries, avant que Kian Harratt ne déchire à nouveau la défense des visiteurs et ne lance un ballon au loin. poteau, que Iandolo a tourné derrière avant que Wilson ne puisse bondir.

James Wilson se rachète pour Port Vale, marquant le premier but de la soirée et égalisant



Quoi que Ben Garner ait dit dans son discours d’équipe à la mi-temps, il a semblé stimuler ses joueurs, qui sont revenus sur le terrain revigorés. Les chances, cependant, n’ont pas suivi. Mathieu Baudry s’est penché en arrière et a tiré une balle tournante au-dessus de la barre, tandis qu’Egbo et Jonny Williams ont éraflé les efforts.

C’était, essentiellement, la somme de l’action dans ce qui était une seconde mi-temps méfiante, ce qui signifiait que 30 minutes supplémentaires étaient à l’horizon. Il y a eu un drame dans les cinq premiers alors que Clarke est sorti de sa zone technique pour essayer d’empêcher le ramasseur de balles de lancer le ballon à Conroy, avant de s’affronter au défenseur, ce qui a forcé la main de l’arbitre Seb Stockbridge.

Le manager de Port Vale, Darrell Clarke, a été expulsé après une bagarre avec Dion Conroy de Swindon



Aucune des deux équipes n’a réussi à trouver la percée, ce qui a envoyé l’égalité à la loterie de la fusillade. Après que Benning ait tiré pour faire 5-5 dans la mort subite, Iandolo est intervenu pour garder Swindon en vie, mais n’a pas réussi à le faire alors qu’il flambait au-dessus de la barre pour sceller le sort des Robins.

Clarke : Je suis désolée, mes émotions ont pris le dessus sur moi

Le manager de Port Vale, Darrell Clarke, s’est excusé d’avoir été expulsé lors de son match de barrage contre Swindon, affirmant que les émotions avaient pris le dessus sur lui.



Darrell Clarke de Port Vale :

“Je veux m’excuser parce que je n’aurais pas dû faire ce que j’ai fait sur la ligne de touche. Mes émotions ont pris le dessus sur moi, alors je me suis excusé auprès de Swindon et de Dion – bon club, bon joueur. Je ne sais pas ce qui est arrivé J’ai passé un moment émouvant et c’est la première fois que j’ai été expulsé.

“C’est difficile de mettre des mots sur la quantité d’amour que j’ai pour mon personnel, les joueurs et les propriétaires. C’est difficile à dire sans avoir l’air ringard, mais le soutien que j’ai eu depuis que j’ai perdu l’une des choses les plus chères à moi dans ma vie a été tellement incroyable et écrasante. Ce n’est pas pour moi, c’est pour ces gens.

“Nous avons encore un match à disputer contre Mansfield, ce qui est approprié car c’est de là que vient ma fille aînée. Nigel Clough est un grand homme, c’est un grand club et c’est la ville dans laquelle je suis né. Une journée émouvante, mais à la recherche en avant pour la finale.”

Ce que les gérants ont dit…

Assistante de Port Vale Andy Croby: “Des efforts incroyables de tout le club de football et une performance incroyable ce soir pour battre une très, très bonne équipe. Nous nous sommes préparés aux tirs au but autant que possible, nous savions exactement ce qui allait se passer dans chaque scénario et créditons chacun l’un des joueurs. Nous sommes ravis d’arriver à Wembley – plus qu’un match à jouer.

“Nous voulions être agressifs et intenses dès le début pour essayer de les forcer à reculer, pour essayer de les mettre sur le pied arrière, pour appuyer très agressivement et très haut et ne les laisser entrer dans aucun type de rythme, ce que nous n’avons certainement pas fait. ” pas en première mi-temps. Ils ont ensuite eu beaucoup plus de ballon après cela sans vraiment se créer beaucoup d’occasions. C’est une équipe de passes fantastique, mais nous avons essayé de jouer le jeu comme nous le faisons.

“Je ne suis pas sûr des commentaires de leur capitaine avant le match qui nous a un peu éreintés et dit que nous sommes une équipe de balle longue et cetera et que tous leurs joueurs sont meilleurs que les nôtres. Peut-être pas la chose la plus brillante à dire avant la seconde étape d’un match. Je suis ravi pour tous nos joueurs. Nous avons maintenant 10 jours pour nous réjouir de jouer une finale à Wembley.”

de Swindon Ben Garner:

Le manager de Swindon, Ben Garner, donne son avis après avoir vu son équipe perdre contre Port Vale aux tirs au but



Et après?

Port Vale affrontera Mansfield lors de la finale des barrages de la Sky Bet League Two au stade de Wembley à 16 heures le samedi 28 mai, lors d’un match en direct sur Sky Sports Football.

Pendant ce temps, Swindon restera dans le quatrième niveau pour la saison 2022/23, qui commence le week-end du samedi 30 juillet.