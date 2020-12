Pour le moment, cependant, Porsha et Dennis ne sont pas ensemble, a-t-elle confirmé sur WWHL.

« Fille, comment va-t-il vivre ici et on est célibataire? » Bravolebrity, 39 ans, a répondu à la question des fans. « Non! Nous sommes célibataires. Nous sommes exactement cela – célibataires. Mais nous sommes très cordiaux. Nous avons une excellente relation de coparentalité. »

Eh bien, cela règle certainement cela!