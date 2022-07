Porsha Williams remplace Tinsley Mortimer dans la saison 3 de “RHUGT” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock/Kristina Bumphrey/StarPix/Shutterstock

Le casting de la saison 3 de Le voyage ultime des filles de Real Housewives comprendra désormais Porsha Williams à la place de Tinsley Mortimerselon Personnes. Une source a déclaré à la publication que Porsha, 41 ans, fera partie du groupe de huit femmes au foyer qui s’envolent pour la Thaïlande pour filmer la troisième saison de l’émission Peacock à partir du 18 juillet. Tinsley, 46 ans, aurait quitté l’émission pour “des raisons personnelles”. ”

C’est dommage que Tinsley ne soit pas dans l’émission. Elle a quitté Bravo depuis qu’elle a démissionné Les vraies femmes au foyer de New York pendant la saison 12. Son ancienne co-star et amie proche Léa McSweeney serait sur le RHUGT 3 casting, avec Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City étoiles bruyère gay et Whitney Rose, Les vraies femmes au foyer du Potomac étoiles Gizelle Bryant et Candice Dillard Bassettet Vraies femmes au foyer de Miami étoiles Alexia Echevarria et Marysol Patton.

Porsha sera le seul représentant de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta sur la prochaine saison de RHUGT. Elle a quitté la série après la saison 13 et a eu sa propre série dérivée, La famille de Porsha compte. Porsha sera sans aucun doute une force avec laquelle il faut compter RHUGT 3. Nous avons hâte de voir avec qui elle s’entend et avec qui elle se bat.

La première saison de RHUGT créé sur Peacock en novembre 2021. Il présentait RHONYc’est Chanteuse Ramona et Luann de Lesseps, RHOAc’est Kenya Moore et Cynthia Bailey, Les vraies femmes au foyer du New Jerseyc’est Mélissa Gorga et Thérèse Giudiceet Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills Kyle Richards séjourner dans une station balnéaire des îles Turques et Caïques.

La deuxième saison est actuellement diffusée chaque semaine sur Peacock. Il présente huit ex-femmes au foyer séjournant dans l’ancien RHONY étoile Dorinda Medley‘s Blue Stone Manor dans le Massachusetts. Le casting comprend également Jill Zarine, Vicki Gunvlason, Juge Tamra, Brandi Glanville, Taylor Amstrong, Eva Marcilleet Parcs de Phèdre.