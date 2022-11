Porsha Williams partage plus de photos et de détails de mariage

Porsha Williams se présente officiellement sous son nom nigérian tout en soulignant la loi indigène et la cérémonie coutumière qui ont fait d’elle l’épouse de Simon Guobadia.

Mardi, l’ancienne #RHOA a partagé plus de photos de son premier mariage avec l’homme d’affaires et a déclaré qu’il était particulièrement important d’honorer les traditions de la ville natale de son mari, Benin City, dans l’État d’Edo au Nigeria.

Dans cet esprit, elle a transformé l’hôtel Four Seasons d’Atlanta en une fête extravagante parfaite pour les 250 invités venus d’aussi loin que l’Angleterre et l’Afrique pour célébrer.

“JE devait être très, très sérieux, et j’étais très, très catégorique sur le fait que chaque détail allait être authentique dans leur culture », a-t-elle partagé à propos des racines de son mari à PERSONNES.

Elle a également fait remarquer à ses partisans que vous pouvez l’appeler officiellement Eseosa Guobadia, le surnom que lui a donné son mari et qui signifie “Don de Dieu”.

« Le Grand Royaume du Bénin / 👑Je Suis Eseosa ‘Don de Dieu’. 🇳🇬 #PorshaGuobadia 44% », a-t-elle légendé une photo des noces tout en soulignant son héritage nigérian à 44%.

Porsha a taquiné qu’il y avait plus de contenu à venir, y compris des images des coulisses et des bobines Instagram mettant en valeur elle et ses multiples robes de mariée.

“🔥Activer les notifications : plus de contenu à suivre ce week-end, beaucoup de vidéos exclusives Love Joy BTS, REELS, etc…”

Dans un autre article de la loi et de la coutume, elle a également remercié la famille de son mari d’avoir honoré sa mère, Mme Diane.

Diane Williams a brillé magnifiquement dans une robe dorée et a posé pour des photos avec des invités tout en portant un casque traditionnel. Selon Porsha, la matriarche était célébrée pour avoir donné sa vie.

“Ce que j’ai le plus aimé, c’est la façon dont la famille Guobadia a honoré ma mère @msdianeofficial et lui a offert ses fleurs pour m’avoir élevé et m’avoir donné de l’amour toute ma vie !” écrit la jeune mariée. “Cette journée a été une belle célébration de l’amour de la famille et de l’honneur de notre Dieu et de nos ancêtres.”

La campagne “Allez nu ! La créatrice de Hair” a également partagé plus de photos et de détails non seulement sur la cérémonie, mais aussi sur ses robes. La robe rouge et la robe crème qu’elle portait pendant la loi et la coutume indigènes ont toutes deux été conçues par Lakimmy et sa tenue traditionnelle bleue Asoke était via Mazelle Bridal.

Vous pouvez glisser pour voir la loi indigène traditionnelle et les looks personnalisés de Porsha et Mme Diane dans toute sa gloire dorée ci-dessous.

Porsha a également partagé des photos plus exclusives de sa cérémonie de mariage américaine qui a eu lieu samedi et comme vous pouvez l’imaginer, les photos sont tout aussi somptueuses.

Porsha Williams partage plus de photos de mariage américaines

Après avoir épousé Simon Guobadia vendredi, le grand week-end de mariage de Porsha s’est poursuivi avec une célébration américaine exagérée.

Avant d’avoir une réception extravagante à l’hôtel St. Regis, Porsha s’est marié avec Simon à l’église méthodiste Peachtree d’Atlanta. La mariée a déclaré qu’ils avaient été mariés par le révérend Dr Jimmy Horton et le pasteur Joshua.

PERSONNES ajoute que pendant que Williams marchait dans l’allée dans une robe de bal en dentelle blanche Frida avec son frère Hosea Williams III, la chanteuse Tasha Cobbs Leonard a chanté “For Every Mountain” avec une chorale gospel et un orchestre de 40 musiciens.

“Je veux vraiment que le Seigneur soit là”, a déclaré Williams à PEOPLE avant ses noces. « Je veux que le Saint-Esprit nous conduise à devenir mari et femme. Je viens du sud, donc j’aime être à l’église. Je n’ai jamais été marié dans une église, et Simon n’a jamais été marié dans une église, donc ça va être une nouvelle expérience pour nous deux.

Comme indiqué précédemment, Porsha portait quatre robes de mariée lors des noces américaines et tout au long du week-end, elle portait un total de sept robes différentes entre ses deux cérémonies et la réception.

“Je ne pouvais tout simplement pas refuser de robes”, a-t-elle déclaré PERSONNES. “Si une robe de mariée se présentait à moi et que je l’aimais, je l’obtenais.

Elle avait aussi apparemment un gâteau de mariage à 10 étages qu’elle avait besoin d’un couteau pour couper.

Mardi, Porsha a donné à ses partisans un aperçu de ses demoiselles d’honneur, dont sa sœur Lauren Williams, qui était sa demoiselle d’honneur, son assistante Lauren Wilson, sa meilleure amie Shamea Morton, qui était matrone d’honneur, et Amour et hip-hop star/co-activiste Yandy Smith.

“Meilleures demoiselles d’honneur everrrrrr !!!!” Porsha a sous-titré une photo des charmantes dames. “& Let’s Talk Village et ses proches !!! Niveau supérieur toute la journée !!!”

Elle a également rendu hommage à Dru Hill qui a présenté une performance surprise lors de sa réception.

“Je voulais vraiment entendre la chanson” Beauty Is Her Name “”, a déclaré Williams à PERSONNES. “J’ai toujours pensé à porter une robe de mariée et à danser dessus. Et puis mon mari disait, ‘La beauté est son nom.’ J’adore Dru Hill et je suis tellement content que tout le groupe soit de nouveau réuni.

En parlant de la réception, Porsha a elle-même présenté une performance et a dansé pour les invités tout en portant une robe à franges avec un chapeau assorti d’Albina Dyla.

“Je me suis dit : ‘Pourquoi pas ? C’est mon dernier mariage pour toujours », a-t-elle expliqué à PERSONNES.

Le marié de Porsha a également participé à la récapitulation amusante du mariage.

Sur la page Instagram de Simon Guobadia, il a noté que son nom de famille signifie « réside avec le roi », donc le nouveau nom de Porsha se traduit par « Le don de Dieu réside avec le roi ».

“Présentation de Mme Porsha Eseosa Guobadia et Simon Iyore Guobadia. Merci @people pour la couverture exclusive de nos noces Signification d’Ese-osa – ‘don de Dieu’. Signification de Guo-ba-dia – “Réside avec le roi”, a écrit l’homme d’affaires qui portait un blazer Sevon Dejana chic et stylisé par Swanky Jerry de Netflix. Jeune Célèbre Et Africain tout le week-end.

Comme indiqué précédemment, le mariage de Porsha a été suivi par Toya Johnson, Mme Quad, Monyetta Shaw et une NeNe Leakes habillée scintillante.

Que pensez-vous des multiples célébrations de Porsha et Simon ?

Soyez à l’affût d’encore plus d’opulence et d’extravagance de la part de ces deux-là.