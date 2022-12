Après avoir déjà partagé des photos extravagantes de sa loi et coutume nigériane, Porsha Eseosa Guobadia a de superbes séquences vidéo à partager.

Comme indiqué précédemment, l’alun #RHOA a épousé Simon Guobadia pendant le week-end de Thanksgiving lors de deux cérémonies élaborées et extravagantes.

Elle a eu un mariage traditionnel à l’église méthodiste Peachtree d’Atlanta qui a été célébré par le révérend Dr. Jimmy Horton et le pasteur Joshua…

avant d’avoir une réception extravagante à l’hôtel St. Regis qui comprenait un gâteau de mariage à 10 étages que Porsha et Simon avaient besoin d’un couteau pour trancher. Il comportait également quatre des sept robes de mariée de Porsha.

En parlant des multiples robes, les trois autres robes ont été portées lors du premier mariage de Porsha, une cérémonie en l’honneur des traditions de la ville natale de son mari, Benin City, dans l’État d’Edo au Nigeria.

Porsha Williams partage la loi autochtone nigériane et des images personnalisées

Donnant déjà aux fans un aperçu de la loi et de la coutume indigènes nigérianes qui ont eu lieu au Four Seasons Atlanta devant 250 invités…

Porsha a publié des images d’elle-même en train de devenir une “épouse d’Edo” tout en portant des looks de Coutoure By Tabik et La ‘Kimmy.

La séquence présente également ses demoiselles d’honneur, dont sa sœur Lauren Williams, Shamea Morton, Yandy Smith, ainsi que sa fille Pilar Jhena.

“Le Royaume du Bénin 🙌🏾”, a déclaré Porsha sous-titré la vidéo de Bricks Group Media Films. “J’ai épousé mon roi ce jour-là le 25/11/22 👑❤️ Honorer la culture de mon mari et mes 44 % était ma priorité absolue ! Il a adoré chaque minute.! #PorshaGuobadia Eseosa #EdoBride

Superbe!

Nous sommes presque certains que Porsha n’a pas tout à fait fini d’afficher ses (multiples) looks de mariage.

Que pensez-vous de la loi nigériane et des images personnalisées de Porsha Williams ???