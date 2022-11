Porsha Williams et Simon Goubadia devraient bientôt se marier

Après une cour étrangement courte et des fiançailles éclair, il semble que Porsha Williams et son fiancé Simon Guobadia soient prêts à se marier d’un jour à l’autre.

La Vraies femmes au foyer d’Atlanta alun a été discret sur une date de mariage officielle, mais tous les signes indiquent un avenir proche.

En plus de Porsha laissant tomber accidentellement un indice MAJEUR, TMZ rapporte qu’elle et Simon ont obtenu une licence de mariage.

Le point de vente rapporte que, selon les archives publiques de Géorgie, la licence a été délivrée le 19 août. Il n’y a apparemment pas de date d’expiration pour la licence qu’ils ont obtenue, donc elle ne fournit toujours pas d’indices sur la date du mariage à venir. Et tandis que l’ancienne femme au foyer transformait chaque partie de sa vie, même des vacances en famille désordonnées, dans une production de télé-réalité, le mariage serait une affaire très privée. Selon une source “ayant une connaissance directe”, il n’est pas prévu de filmer les noces de Bravo, précise TMZ.

Porsha Williams a accidentellement révélé sa robe de mariée

Porsha a involontairement partagé le plus gros indice sur les projets de mariage avec ses millions de followers cette semaine. Mercredi, Porsha a essayé des chemises assorties avec sa sœur Lauren Williams pour sa chute de vêtements Amazon et tout était amusant et amusant, jusqu’à ce que les choses se gâtent. Pendant que les sœurs riaient, Porsha a tourné la caméra vers Lauren et a révélé sa robe de mariée en arrière-plan.

Plus de 2 000 téléspectateurs en direct ont eu une vue dégagée sur la somptueuse robe de mariée rouge ornée d’or et de plumes.

Porsha aurait pu jouer le moment à cause du style non traditionnel de la robe, mais à la place, la future mariée paniquée a crié;

« Ma robe de mariée était dans le truc ! Enlève ça!”

Le visage et la réaction choqués de Porsha étaient un tel cadeau que les fans se sont demandé si le moment était réel. On ne sait pas à quel des trois mariages de Porsha et Simon la robe est destinée, mais c’est indéniablement un événement marquant.

Le futur M. & Mme Guobadia posés en or

Samedi, Porsha a publié de superbes photos de sa séance photo avant le mariage avec Simon. Les deux tourtereaux étaient plus beaux que jamais et Porsha a révélé que les somptueuses photos avaient été prises à Dubaï.

“M. & Mme Guobadia chargement… L’amour gagne 2022 », a écrit Porsha dans la légende.

Sur les photos, Simon ressemblait à son “cadeau de Dieu” qui faisait reculer le temps.

Il arborait une silhouette amincie dans un smoking noir pointu tandis que Porsha brillait dans une robe or et bronze perlée plongeante et plongeante avec une fente haute de Matopeda Atelier.

Beaucoup ont interrogé le couple controversé après leurs débuts mouvementés, mais ne sentez-vous pas l’amour sur ces photos ?

Depuis son départ irrésistible de la franchise, RHA les fans ont traversé le retrait de Porsha et le buzz à propos de son mariage très attendu avec Simon ne fait que nous la manquer encore plus.

Pensez-vous que le mariage de Porsha et Simon ne sera vraiment pas télévisé pour Bravo ? Pesez dans les commentaires.