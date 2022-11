Porsha Williams épouse Simon Guobadia en deuxième mariage

Porsha Williams et de Simon Guobadia le mariage était si agréable qu’ils ont dû le faire deux fois, avec une deuxième cérémonie privée le samedi.

Leur entretien avec Personnes donne un aperçu exclusif du deuxième jour du mariage de Simon et Porsha.

Le week-end de mariage épique du couple était axé sur le mélange des familles et des cultures. Vendredi, le couple a transformé l’hôtel Four Seasons d’Atlanta en la ville natale de Simon, Benin City, pour un mariage nigérian traditionnel. Ils ont honoré les origines noires américaines de Porsha avec une célébration américaine extravagante le lendemain.

“Je veux vraiment que le Seigneur soit là”, a déclaré Porsha à propos de son mariage blanc. « Je veux que le Saint-Esprit nous conduise à devenir mari et femme. Je viens du sud, donc j’aime être à l’église. Je n’ai jamais été marié dans une église, et Simon n’a jamais été marié dans une église, donc ça va être une nouvelle expérience pour nous deux.

Porsha avait l’air de sortir d’un conte de fées dans une somptueuse robe de bal en dentelle blanche de Frida. Accompagnée d’un orchestre de 40 musiciens, Tasha Cobbs Leonard a dirigé une chorale de gospel chantant “For Every Mountain” alors qu’elle marchait dans l’allée.

La liste d’invités de 350 comprenait Rickey Smiley, Quad Webb, TI et Tiny Harris, et d’autres femmes au foyer étoiles Kandi Burruss, Cynthia Bailey, Monyetta Shaw, Kim Zolciak-Biermann et Drew Sidora.

Une affaire de famille recomposée

Le frère de Porsha, Hosea Williams III, l’a dénoncée. Sa sœur Lauren a servi de demoiselle d’honneur. Porsha et Simon ont présenté leurs quatre enfants lors de la cérémonie. Porsha a eu sa fille Pilar Jhena, âgée de 3 ans, avec Dennis McKinley. Quentin, Nicole, Christian, Benjamin et Ximena sont les enfants de Simon issus de mariages précédents.

“Pilar va être une demoiselle d’honneur, et sa robe est si mignonne que j’aurais pu la copier pour une robe de mariée. Ensuite, ma nièce, Baleigh, la fille de ma sœur, sera une autre fleuriste », a déclaré Porsha. “Notre fille, Ximena, va être une demoiselle d’honneur junior. Nos fils, Christian et Benjamin, vont accompagner ma grand-mère dans l’allée. Le fils aîné de Simon, Quentin, va l’accompagner dans l’allée », a-t-elle poursuivi.

À l’intérieur de la boule de réception over-the-top

La célébration s’est poursuivie au bal de réception au St. Regis Atlanta. Porsha a eu son cinquième changement de garde-robe du week-end dans une robe Albina Dyla. Porsha a secoué une nouvelle perruque de sa ligne de cheveux Go Naked pour chaque nouvelle tenue. Elle a également dit que son gâteau de mariage était si massif qu’elle aurait besoin d’une “épée” pour le couper.

« Si extra était une mariée, ce serait moi. Je vous promets que je ne savais pas que j’étais cette figurante », a-t-elle ri.

Porsha a obtenu les chanteurs de mariage de ses rêves pour l’occasion. Dru Hill s’est réuni pour une performance surprise pour sérénader le couple.

“Je voulais vraiment entendre la chanson ‘Beauty Is Her Name’. J’ai toujours pensé à porter une robe de mariée et à danser dessus. Et puis mon mari disait, ‘La beauté est son nom.’ J’adore Dru Hill et je suis tellement content que tout le groupe soit de retour », a déclaré Porsha.

Si cela ne suffisait pas, Porsha a changé de tenue pour le lancer de bouquet et encore pour l’after-party.

“Je me suis dit : ‘Pourquoi pas ? C’est mon dernier mariage pour toujours », RHOA alun.

“Merci à mon MARI @iamsimonguobadia pour notre mariage magique de conte de fées!” Porsha a écrit sur Instagram. Je t’aimerai maintenant et pour verrrrrrr ! Jusqu’à la mort et même alors nous ne nous séparerons jamais lol.

La jeune mariée Porsha a plaisanté en disant qu’elle prévoyait d’user le mot «mari».

“Ça va être comme, ‘Mon mari, mon mari, mon mari!’ Je vais énerver tout le monde ! C’est notre dernier mariage, d’accord ? Nous appartenons ensemble. C’est ça. C’est une bénédiction de pouvoir trouver votre personne. Cela n’arrive pas souvent », a-t-elle déclaré.

Félicitations (encore) à M. et Mme Simon