Porsha Williams enfile un bikini bleu pour son mari Simon Guobadia : regardez – Hollywood Life

Crédit d’image : Jordanie Strauss/Invision/AP/Shutterstock

Porsha Williams n’a peut-être été marié qu’à Simon Guobadia depuis environ un mois, mais il fait déjà d’elle une femme heureuse. Ce n’est pourtant pas une tâche facile.

Le Vraies femmes au foyer d’Atlanta star, 41 ans, s’est assurée de mettre son mari au travail pendant leurs vacances, qu’elle a publiées sur Instagram le 27 décembre. pour le ‘gramme.

Porsha avait l’air sensationnelle alors qu’elle posait devant une étendue verte avec des nuages ​​​​bleus et une ville loin en arrière-plan. Ses cheveux étaient longs et fluides alors qu’elle travaillait ses angles en portant un ensemble de bikini bleu cobalt qui mettait en valeur sa silhouette tonique et sa peau éclatante.

Devant la caméra pour la séance photo de Bravo-leberty se trouvait son mari Simon, qu’elle a épousé fin novembre. L’homme d’affaires était totalement dans la tâche, agenouillé sur la pelouse tout en enfilant un short et un tee-shirt, avec l’intention de prendre la photo parfaite.

Le message était soutenu par un son presque parfait. Dans ce document, un comique masculin a dit à un public riant comment, “Ma femme est au vacances et je suis son employé.

Porsha semblait satisfaite du travail de son mari. Elle a fait l’éloge de son amour digne d’Instagram dans sa légende, disant à ses abonnés: “Oui, il comprend la mission à chaque fois!” Elle a également tagué le compte de Simon et ajouté #HusbandGoals.

Simon était ravi d’obtenir l’approbation de sa femme. Il a répondu dans la section des commentaires avec quelques conseils avisés, en disant: « Affectation comprise. #femme heureuse, vie heureuse.”

Le couple est ensemble depuis 2021 et s’est fiancé après seulement un mois ensemble. Ils se sont mariés avec des cérémonies doubles le mois dernier, échangeant d’abord des «je fais» lors d’une cérémonie nigériane traditionnelle, avant de s’envoler pour Atlanta où ils ont célébré dans une église méthodiste le lendemain, rapporté par Gens. Pendant l’affaire de Géorgie, Porsha et Simon ont été rejoints par des vétérans de la RHOA Kim Zolciak, Kandi Burrus, Cynthia Bailey et Drew Sidoraainsi que comédien Ricky Smiley, Amour et hip-hop : Atlanta Karlie Redet rappeur TI et femme Petit Harris.

