Porsha Williams de RHOA décroche une spéciale Bravo au milieu des nouvelles qu’elle est ENGAGÉE à co-vedette le mari de Falynn Guobadia

La star de REAL Housewives Of Atlanta, Porsha Williams, aurait décroché une émission spéciale Bravo en trois parties après avoir appris qu’elle était ENGAGÉE à la co-vedette du mari de Falynn Guobadia.

Hier, la star de télé-réalité a choqué les fans quand elle a annoncé son nouveau fiancé, Simon, au monde après seulement un mois de rencontres.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Vraies femmes au foyer.

Instagram

Porsha Williams a décroché sa propre série Bravo en trois parties[/caption]

Instagram

La nouvelle de Porsha vient alors qu’elle est ENGAGÉE à co-vedette le mari de Falynn Guobadia[/caption]

La nouvelle de ses fiançailles arrive également quelques mois après sa séparation de sa femme – Porshal’ami de Falynn.

Une source a dit PageSix la nouvelle spéciale «a été éclairée il y a des mois, donc ça n’a rien à voir avec ça [engagement] nouvelles. La spéciale est censée se concentrer sur Porsha, son activisme et sa famille.

L’informateur a expliqué que si la spéculation est vraie selon laquelle la star du RHOA est enceinte, « cela pourrait changer les choses. »

«Si elle est fiancée avec lui et qu’elle est enceinte [with his child], cela pourrait changer les choses, cela ferait évidemment partie de [the special]», Ont-ils ajouté.

Plus tôt ce saison, Falynn a été présenté à la femmes au foyer comme «l’ami de Porsha» alors qu’ils assistaient ensemble à une manifestation de Black Lives Matter.

AP

Porsha a assisté et dirigé plusieurs manifestations de Black Lives Matter l’année dernière[/caption]

AP

Le natif d’Atlanta a été arrêté pour « intrusion » lors d’une manifestation de Breonna Taylor[/caption]

Service correctionnel du métro de Louisville

Après son arrestation lors de la manifestation, le cliché de Porsha a été libéré[/caption]

Porsha a été l’un des principaux défenseurs du BLM – et a même été arrêté à plusieurs reprises l’année dernière alors qu’il manifestait.

Dans le deuxième épisode, la maman de trois enfants a invité Porsha, 39 ans, sa sœur et son amie, Tanya Sam, chez elle pour mieux se connaître.

Falynn présente les filles à son mari, en disant: « Voici mon mari, Simon, tout le monde! »

Tout au long du reste de la saison, Falynn a montré aux fans qu’elle était très protectrice de sa relation en l’amenant à l’enterrement de vie de jeune fille pour Cynthia Bailey – où elle l’appelait son «meilleur ami».

La saison a été filmée quelques semaines avant Falynn et Simon ont annoncé qu’ils se séparaient après deux ans de mariage.

Bravo

Simon a été présenté sur RHOA en tant que « mari de Falynn »[/caption]

Bravo

Le couple a annoncé qu’il allait divorcer juste un mois avant ses fiançailles avec Porsha[/caption]

Instagram

Falynn a rejoint le casting du RHOA cette saison en tant que « l’ami de Porsha »[/caption]

Le mois dernier, les deux hommes ont partagé des déclarations sur leurs réseaux sociaux, où ils ont confirmé la nouvelle.

Falynn a écrit: «Après deux ans de mariage et cinq ans d’amitié, Simon et moi avons pris la difficile décision de nous séparer.

«Nous sommes profondément reconnaissants de l’impact que nous avons eu dans la vie de chacun ainsi que des liens tissés avec les enfants de chacun.

«Cette décision mutuelle n’a pas été prise à la légère, et malgré notre volonté actuelle d’être transparente, nous demandons seulement à nos amis et supporters de respecter notre vie privée pendant que notre famille traverse cette période très difficile.

«Je voudrais dire merci à tous mes supporters, qui ont montré beaucoup d’amour pour notre famille. Vous ne passez pas tous inaperçus.

Instagram

Des amis soupçonnent Porsha d’être enceinte – bien que le couple ne l’ait pas confirmé[/caption]

Instagram

Porsha a annoncé qu’elle était fiancée au mari de son amie cette semaine[/caption]

Bravo

Porsha a affirmé qu’elle n’était « pas » vraiment amie avec Falynn[/caption]

Cette chronologie n’est pas passée inaperçue par les fans de Bravo car Porsha a révélé hier soir qu’elle et Simon avaient commencé à sortir ensemble il y a un mois après les fans ont remarqué que les deux se mettaient à l’aise lors d’une fête de la fête des mères.

La femme au foyer, qui a également montré ses fiançailles massives, Ring a écrit dans son message: «Notre relation a commencé il y a un mois – oui, nous sommes fous amoureux. Je sais que c’est rapide mais nous vivons chaque jour pleinement.

«Je choisis le bonheur tous les matins et tous les soirs. Désactiver toute énergie négative et se concentrer uniquement sur les souhaits positifs. Il me rend si heureux et pour moi, c’est ce qui compte le plus.

Instagram

Porsha est mère de fille Pilar avec l’ex Dennis McKinley[/caption]





Précisant qu’elle n’était pas impliquée dans le divorce de Falynn et Simon, elle a ajouté: «Pour vous tous qui avez besoin de faits, je reçois l’optique, mais Simon a demandé le divorce d’un précédent mariage en janvier.

«Je n’avais rien à voir avec leur demande de divorce. C’est entre les deux.

«Falynn et moi ne sommes pas amis, et le divorce de Simon a été réglé. Notre relation est un pas en avant positif et affectueux dans la vie de tout le monde.