La star de REAL Housewives of Atlanta, Porsha Williams, a admis à Kenya Moore qu’elle avait «baisé» Bolo la strip-teaseuse lors d’une confrontation sauvage.

Le joueur de 39 ans a fait l’admission dans la nouvelle bande-annonce de mi-saison, qui était exclusivement partagée par E! Nouvelles jeudi.

Dans la nouvelle bande-annonce, le Kenya est déterminé à déterminer laquelle d’entre elle compagnons de casting connecté avec Bolo.

Le strip-teaseur a été embauché pour se produire à Cynthia Bailey’s partie de bachelorette mémorable.

Bien qu’il se soit produit plus tôt dans la saison, la connexion mystérieuse reste un scénario populaire en tant que Kandi Burress en savoir plus sur l’incident dans Page six.

Comme Kenya, 50 ans, a continué à chercher des réponses lors d’un dîner de groupe, Porsha a admis que c’était elle et a crié: j’ai baisé Bolo! J’ai baisé tout le monde! «

Cependant, il n’est pas clair si l’admission est vraie, car le Bravo La star semblait se moquer du Kenya pour avoir répandu la rumeur.

Dans un épisode récent de RHOA, Kandi, 44 ans, a montré son côté sauvage en introduisant Bolo the Entertainer comme l’acte principal de l’enterrement de vie de jeune fille de Cynthia.

Kenya, Marlo Hampton, Porsha, LaToya Ali, Tanya Sam, Shamea Morton, Drew Sidora et Kandi se sont transformés en lingerie qui laissait peu à l’imagination.

Cynthia, 54 ans, a ensuite rejoint la fête surprise et Kandi a exigé qu’elle se change en une tenue blanche qui comprenait un vibromasseur à l’intérieur de ses sous-vêtements.

Les stars de Bravo ont ensuite eu droit à une danse de strip-teaseuse classée X par Bolo, qui a montré son renflement et leur a donné un aperçu de son colis.

Une fois que l’équipe de production est partie, les stars ont tenté d’éteindre les caméras restantes et les choses sont devenues encore plus torrides lorsque LaToya, 34 ans, et Porsha ont été surpris en train de s’embrasser.

Tanya, 42 ans, s’est également jointe à l’amusement en embrassant ses co-stars.

Le lendemain matin, le Kenya a laissé entendre à la caméra que Porsha et Tanya avaient un plan à trois avec Bolo.

Alors que les deux femmes ont nié le trio, la strip-teaseuse a été aperçue en train de quitter la maison vers 7 heures du matin le lendemain matin.

Les rumeurs sur la fête sauvage ont commencé à se répandre en octobre, comme une source a déclaré à Page Six que certaines des femmes ont commencé à «se connecter entre elles».

Un témoin du parti a déclaré: «Il y avait plusieurs personnes qui avaient des filles contre des filles. Ils étaient tellement ivres. «

L’initié a allégué que les rumeurs de rencontres torrides allaient « au-delà de la simple » et incluaient le sexe.

Bolo The Entertainer, de son vrai nom Michael Bolwaire, s’est également tourné vers les médias sociaux pour nier avoir couché avec l’une des femmes.

Pourtant, Le Kenya a maintenu ses affirmations selon lesquelles quelque chose s’est passé entre Bolo et Porsha.

Un initié a déclaré en exclusivité au Sun: « Le Kenya a dit Wendy Williams que Porsha et Tanya ne sont plus amis, mais elle ne le saurait pas!

« Ils sont toujours amis, c’est juste que Tanya n’a pas filmé depuis que tout s’est passé parce qu’elle était totalement horrifiée par le scénario de l’enterrement de vie de jeune fille dont le Kenya ne cesse de parler. »