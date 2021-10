Porsha Williams de la renommée de « The Real Housewives of Atlanta » a confirmé qu’elle ne reviendrait pas au hit Bravo après 10 saisons.

« Après dix années qui ont changé ma vie, gratifiantes et incroyables, il est enfin temps de commencer mon prochain chapitre. La saison prochaine, je ne reviendrai pas dans la franchise Real Housewives of Atlanta », la star de télé-réalité, 40 ans, révélé via Instagram Jeudi après-midi.

« C’était une décision difficile non seulement à prendre, mais aussi à accepter », a-t-elle poursuivi. « C’est une question à laquelle j’ai beaucoup réfléchi et à cause de cela, je sais que c’est la bonne. Je tiens à remercier Bravo, Truly Original et Andy Cohen pour cette opportunité, ainsi que tous les producteurs, monteurs et assistants de la série, pour avoir travaillé sans relâche chaque jour pour créer notre spectacle. »

Williams a ensuite remercié les fans qui ont été témoins de ses « hauts et bas incroyables » dans la série et leur a assuré qu’elle reviendrait bientôt sur le petit écran.

LISA RINNA SEMBLABLEMENT DOUBLIER LE SOUTIEN D’ERIKA JAYNE AU MILIEU DE LA FAILLITE ET DES MALADIES JURIDIQUES

Elle a également révélé qu’un mémoire intitulé « The Pursuit of Porsha » sera publié le 16 novembre.

« Pour le reste, tu n’auras qu’à attendre et voir ! Je t’aime ! » conclut-elle.

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER L’APPLICATION FOX NEWS

Le départ de Williams a été une surprise pour la co-vedette Kandi Burruss, qui a commenté: « J’espérais que vous ne partiez pas vraiment. Je vous souhaite le meilleur pour tout ce que vous avez en tête! »

Sa décision d’abandonner la série signifie que les fans pourraient ne pas comprendre les coulisses de sa relation avec fiancé Simon Guobadia, qui a proposé à Williams après seulement un mois de fréquentation. Il a également demandé sa main en mariage avant finaliser son divorce de l’ami de l’émission Falynn Guobadia.

La nouvelle survient quelques jours seulement après que la co-star de « RHOA » Cynthia Bailey a également tourné dans sa pêche.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Après beaucoup de réflexion et de considération, j’ai pris la décision très difficile et sincère ne pas revenir pour la prochaine saison des vraies femmes au foyer d’Atlanta », Bailey, 54 ans, a légendé une photo d’elle sur Instagram lundi.