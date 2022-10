Porsha, la fière Naija

Comme beaucoup d’Afro-Américains qui veulent découvrir leur lignée, Porsha a décidé de passer un test d’ascendance et a découvert qu’elle était à 44% nigériane et qu’elle était heureuse de partager la nouvelle avec le monde.

Porsha a célébré le jour de l’indépendance du Nigeria avec une publication sur Instagram. Elle a posé avec son fiancé, Simon Guobadia, dans une robe longue verte et sur la deuxième photo, elle a publié les résultats de son test d’ascendance. Sa légende disait : « #SWIPE Joyeuse fête de l’indépendance au Nigeria, ma maison ancestrale🇳🇬🇳🇬🇳🇬💚 Je veux annoncer que je suis officiellement nigériane !!! Je suis nigérian à 44% 🇳🇬🌟 ESEOSA ! #YorubaBride #EdoGroom”

Bien sûr après avoir posté, Porsha n’a pas perdu de temps pour montrer à quel point elle était fière et a ajouté l’emoji du drapeau nigérian à sa biographie sur Instagram. Certains utilisateurs l’ont fait le clown et ont lancé des blagues pour avoir ajouté le drapeau à sa biographie, tandis que d’autres utilisateurs l’ont encouragée et étaient heureuses de la voir se reproduire.

Un utilisateur a commenté le message en disant: “Quand j’ai reçu mon Ancestry et qu’il disait que j’étais à 40% ma chérie nigériane, j’ai acheté toutes sortes de drapeaux et de t-shirts!”

L’emoji du drapeau nigérian n’a pas duré longtemps et elle l’a finalement retiré de sa biographie.

Comme indiqué précédemment, Simon Guobadia a donné à Porsha le nom nigérian d’Eseosa Guobadia en avril, ce qui signifie «cadeau de Dieu». Porsha a dit à ses 6,9 millions de followers que Simon avait “pensé au bon nom” pour elle pendant des mois et après avoir “entendu le nom Eseosa” à Lagos, au Nigeria, il pensait que c’était parfait.

Porsha et Simon prévoient d’avoir trois mariages; une «loi et coutume indigènes», une cérémonie de mariage traditionnelle et un mariage de plus pour sceller leur amour. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles les cérémonies commenceront autour du week-end de Thanksgiving à Atlanta, en Géorgie, mais rien n’a été confirmé.

Alors que Porsha vit peut-être sa meilleure vie sur le cloud 9 avec ses résultats d’ascendance, certains utilisateurs de Black Twitter ne sont pas là pour ça.

Pensez-vous que Porsha aurait dû garder les résultats pour elle? Faites-nous savoir ci-dessous!