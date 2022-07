Porsche vendra aux enchères une 911 unique inspirée des “Cars” de Sally de Pixar

Bien qu’il nous reste encore quelques années avant le 20e anniversaire de Le film d’animation Cars de PixarPorsche célèbre le 20e anniversaire de l’un des personnages principaux du film avec l’annonce d’une prochaine 911 unique qui sera vendue aux enchères à des fins caritatives lors de la Monterey Car Week.

Dans le film, Sally Carrera est une 911 Carrera de 2002 de la génération 996 qui déménage à Radiator Springs pour devenir l’avocate de la ville. Au cours du film et des films Cars suivants, Sally tombe amoureuse de Lightning McQueen, le protagoniste NASCAR de la franchise. Sally est une couleur bleu métallique unique avec un “tatouage” à fines rayures sur son becquet et des roues de style turbo twist très cool.

Porsche



La nouvelle 911 que Porsche construit, qui sera une voiture entièrement homologuée pour la route (sans yeux pour un pare-brise), sera un modèle de génération 992 qui semble être une Carrera GTS avec une transmission manuelle. Les équipes de conception et de fabrication exclusive de Porsche ont travaillé avec un petit groupe d’employés de Pixar, dont Cars concepteur de production Bob Pauley et le directeur créatif Jay Ward.

La nouvelle voiture aura la même teinte bleue de peinture sur la carrosserie et des éléments extérieurs supplémentaires, une interprétation moderne des roues de Sally, des badges personnalisés, des garnitures argentées supplémentaires et, bien sûr, le tatouage. L’intérieur aura une couleur claire avec des accents bleus, des seuils latéraux personnalisés et plus de badges. S’agissant d’une Porsche en édition spéciale, la voiture sera également livrée avec une montre unique assortie, ainsi que des bagages spéciaux, une carte physique de Radiator Springs, un manuel du propriétaire spécial et des livres détaillant le processus de conception.

Porsche



Porsche affirme que ce projet est en préparation depuis quelques mois, mais l’équipe accélère ses efforts en raison de la guerre en cours en Ukraine. Le produit de la vente aux enchères ira à Girls Inc. pour fournir des programmes d’éducation à long terme pour les filles aux États-Unis, ainsi qu’au HCR, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, à soutenir les enfants et leurs familles touchés et déplacés par la guerre. Cela vient après que Porsche a rejoint d’autres constructeurs automobiles en se retirant de Russie. Porsche a également dû suspendre la production de tous ses modèles sur les pénuries de pièces.

La production Sally Carrera a été annoncée au SXSW à Austin, Texas, et Porsche dit que plus d’informations seront données plus tard cette année au fur et à mesure que le projet progresse. La voiture sera vendue aux enchères par RM Sotheby’s le 20 août.