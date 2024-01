Porsche triomphe après un duel épique avec Cadillac

C’était le 19 de Porscheème victoire au classement général ici – il en compte quatre de plus en tant que fournisseur de moteurs – et le premier triomphe de Penske ici depuis 1969.

La course s’est résumée à un duel direct entre la Cadillac V-Series.R n°31 – dirigée par les champions en titre de la série Action Express Racing – de Pipo Derani, Jack Aitken et Tom Blomqvist et la Porsche 963 d’usine n°7 du Danois Cameron, Matt Campbell. , Josef Newgarden et Felipe Nasr.

Blomqvist, qui chaussait des pneus plus chauds après avoir arrêté trois tours plus tôt, a dépassé Nasr pour prendre la tête à 72 minutes de la fin dans un déplacement à trois autour d’une Ferrari GTD.

Nasr a ensuite signalé une « vibration massive » à la radio, et il a reculé de 3,7 secondes avant que Blomqvist ne subisse un moment majeur à l’International Horseshoe qui lui coûte 1,3 seconde – ce qui prouve à quel point les leaders poussaient alors que la course entrait dans sa dernière heure.

Blomqvist a ensuite rattrapé la Penske Porsche n°6 de Mathieu Jaminet, qui pointait quatrième, pour lui faire un tour de retard qui a permis à Nasr de refaire son retard.

Mais alors que leur duel s’intensifiait à nouveau, un incendie à bord de la Lexus RC F n°12 de classe GTD au stand a entraîné un redémarrage à un peu plus de 30 minutes de la fin. Nasr a devancé Blomqvist lors des derniers arrêts aux stands, car il avait besoin de moins de carburant – et le problème de la montée en température lente des pneus de la Porsche a été annulé par une poignée de tours derrière la voiture de sécurité.

Nasr s’est éloigné sur le green final, faisant un écart pour se briser et remorquer vers Blomqvist, pour conserver la tête. Blomqvist se tenait à moins d’une seconde de Nasr, semblant attendre son opportunité dans le trafic pour frapper.

A 20 minutes de la fin, Blomqvist augmentait la pression alors qu’ils se retrouvaient dans les retardataires du GTD, mais Nasr gardait son sang-froid. L’écart était d’une demi-seconde à cinq minutes de la fin, avec Nasr visiblement en difficulté au virage 1 en particulier, mais les retardataires sont tombés gentiment pour lui dans le dernier tour.

La marge gagnante était de 2.112s.

Photo par : Art Fleischmann Porsche 963 Porsche Penske Motorsport n°7 : Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell, Josef Newgarden

Derrière eux, l’Acura ARX-06 n°40 a pris les rênes de Wayne Taylor Racing avec Andretti lorsque la voiture sœur n°10 a connu un problème électrique à la tombée de la nuit samedi soir, après avoir mené l’heure d’ouverture, ce qui a nécessité un recâblage.

Louis Deletraz, qui partageait avec Jordan Taylor, Colton Herta et Jenson Button, a frappé Jaminet au premier virage de la reprise, mais a été pressé au sommet et s’en est donc sorti et a pris la troisième place.

La Porsche n°6, qui avait longtemps mené dimanche matin, a rebondi après de multiples pénalités pour non-respect des paramètres de motorisation causés par un problème logiciel. Kevin Estre a ensuite subi une sortie chronophage à l’International Horseshoe lors de son dernier tour à quatre heures de la fin, ce qui s’est produit juste après un changement de nez.

Le défi de BMW a échoué dimanche matin, puisque ses deux voitures ont été heurtées par des gremlins juste au moment où elle émergeait comme un sérieux prétendant au podium.

Le M Hybrid V8 n°24 s’est arrêté à la sortie du virage 3 juste avant les 14 heures avec un problème de direction assistée et a eu besoin d’un plateau pour le récupérer au garage (après une tentative infructueuse de remorquage), où il a été rejoint. par la voiture sœur n°25 à la fin de l’heure 15 en raison de problèmes de boîte de vitesses.

La Cadillac n°01 de Chip Ganassi Racing, qui a bien roulé pendant la première moitié de la course, est sortie de la course à la fin de la 14e heure en raison de problèmes de groupe motopropulseur qui ont obligé Renger van der Zande à se garer au virage 1.

La voiture était alors remontée à la quatrième place, mais ses problèmes ont commencé lorsque Sébastien Bourdais est sorti après avoir heurté des débris qui ont crevé un pneu juste avant la mi-course.

Photo par : Jake Galstad / Images de sport automobile ORECA LMP2-Gibson #18 Era Motorsport : Dwight Merriman, Ryan Dalziel, Christian Rasmussen

Era Motorsport triomphe après de folles batailles en LMP2

La classe secondaire des prototypes a produit certains des meilleurs moments de course et les plus compliqués de toute la course.

Cinq voitures étaient en lice pour la victoire : Era Motorsport, Crowdstrike d’APR, Inter Europol de PR1 Mathiasen, Riley et Tower Motorsports.

Christian Rasmussen d’Era a réalisé des relais remarquables dans les phases finales, poursuivi par Malthe Jakobsen (Crowdstrike – qui a lancé une BMW GTP en tête-à-queue après le redémarrage final mais a échappé à une pénalité), Tom Dillmann (Europol), Felipe Fraga (Riley) et Scott McLaughlin (Tower) lors de la fusillade finale.

Fraga a pris la troisième place dans les phases finales, alors que Rasmussen s’est dégagé pour sceller une victoire catégorique de Jakobsen. Dillmann a terminé quatrième, remportant une bataille avec McLaughlin.

La voiture n°2 de United Autosport était très performante au début mais a perdu un tour à mi-course.

Le favori attendu Steven Thomas (TDS Racing) a subi une violente collision frontale contre la barrière SAFER à la sortie de la chicane de l’arrêt de bus (alias : Le Mans) et a été le premier abandon officiel de la course après 58 tours.

La Ligier n°33 de Sean Creech Motorsports – la seule non-ORECA de la catégorie – est à l’origine de quatre avertissements avant son abandon après 510 tours.

Photo par : Jake Galstad / Images de sport automobile Ferrari 296 GT3 Risi Competizione n°62 : Daniel Serra, Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi, James Calado

Risi Ferrari remporte le GTD

Les classes GTD ont offert un casting tournant de favoris tout au long des 24 heures, la catégorie Pro se transformant en un combat direct entre la Ferrari 296 n°62 de Risi Competizione de Daniel Serra, Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi et James Calado et la n°1 de Paul Miller. Course BMW M4 de Bryan Sellers, Madison Snow, Neil Verhagen et Sheldon van der Linde.

Les vendeurs ont signalé une longue pédale de frein alors qu’il restait deux heures, l’équipe a donc remplacé les disques et les étriers. Mais le rotor avant droit ne s’est pas correctement inséré dans le moyeu et van der Linde est retourné aux stands avec la roue presque à la dérive.

La voiture est revenue sur la piste avec trois tours de retard, cédant la deuxième place en GTD Pro à la Porsche 911 AO Racing de Laurin Heinrich, Seb Priaulx et Michael Christensen, vainqueurs de la pole.

Au-delà de ce trio, tous les autres ont souffert de toutes sortes de problèmes majeurs.

L’une des premières victimes de la course a été la GTD Pro Lexus, qui a dû subir de longues réparations de radiateur après avoir heurté une voiture LMP2 capricieuse alors qu’elle menait entre les mains de Mike Conway dans l’heure d’ouverture.

La McLaren de Pfaff Motorsports a connu une litanie de problèmes, qui ont commencé par un problème de montant avant droit alors qu’elle était en tête au début de l’heure 4.

Les Corvettes ont couru fort jusqu’à ce que les n°3 (incendie) et n°4 rencontrent des problèmes et les rejoignent dans le garage pendant un certain temps.

La nouvelle Mustang de Ford figurait également parfois près de l’avant, mais elle est tombée en panne à cause de problèmes mécaniques, notamment un problème de couvercle de coffre arrière, tandis que la voiture Multimatic n°65 avait besoin d’un nouvel aileron arrière à trois heures de la fin.

Dans la catégorie pro-am, la Mercedes-AMG GT3 n°57 de Winward Racing s’est imposée comme la force dominante pendant la nuit, aux mains de Russell Ward, Philip Ellis, Indy Dontje et Daniel Morad – et ce dernier l’a remporté. .

Lexus a perdu une probable deuxième place lorsque la voiture de Parker Thompson a subi un incendie de plénum dans son moteur à seulement 50 minutes de la fin.

Miguel Molina a affronté Morad dans les derniers tours au volant de sa Ferrari 296 AF Corse n°21 qu’il partageait avec Simon Mann, François Heriau et Kei Cozzolino, mais a dû se contenter de la deuxième place avec 3 secondes d’avance.