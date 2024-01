Porsche remporte les Rolex 24 à Daytona, mettant fin à 55 ans de disette pour Roger Penske

Felipe Nasr a pris le drapeau à damier lors de la 62e Rolex 24 à Daytona, offrant au propriétaire de l’équipe Roger Penske sa première victoire au classement général en 55 ans lors de la classique des courses d’endurance.

Nasr a pris la tête de Tom Blomqvist lors d’un arrêt au stand sous jaune au tour 768 avec un peu plus de 45 minutes à jouer. Après un redémarrage à 31 minutes de la fin, Nasr a repoussé plusieurs défis de la Cadillac Action Express V-Series.R n°31 qui était partie en pole position.

Ce n’était que la deuxième victoire au classement général des Rolex 24 pour Penske, qui s’était imposé sur le parcours routier du Daytona International Speedway en 1969 avec une Lola T-70/Chevrolet dont l’équipage comprenait le regretté Mark Donohue.

RÉSULTATS: Cliquez ici pour l’ensemble je Par catégorie

“Vous pensez à 1969, nous avons gagné ici avec une Lola, et les choses étaient très différentes à cette époque”, a déclaré Penske à Kevin Lee de NBC Sports dans le couloir de la victoire. « Juste en pensant à aujourd’hui, à la plus grande foule qu’ils ont eue ici pour une course de voitures de sport. Je tire mon chapeau à l’IMSA, évidemment à Porsche qui nous a fourni le matériel. Mais les pilotes et à la fin là avec Felipe

“Mais juste pour voir la compétitivité et six ou septièmes dixièmes de seconde, c’était la différence après 24 heures. C’est incroyable. Dur à dire.”

Même pour le légendaire propriétaire de l’équipe, ces huit mois ont été un véritable tourbillon qui a commencé avec une 19e victoire record à l’Indy 500 pour l’équipe Penske. En novembre, Ryan Blaney a remporté le deuxième championnat consécutif de la NASCAR Cup Series pour Penske.

Le prochain grand objectif de l’icône du sport automobile de 86 ans aura lieu en juin avec les 24 Heures du Mans, l’un des seuls événements majeurs du sport automobile qui reste invaincu par Penske.

“L’année dernière au Mans, nous avons trébuché et nous avons fait quelques bons runs l’année dernière, mais revenir ici et faire rouler les deux voitures pendant 24 heures puis gagner la course, c’est difficile pour moi d’y croire”, a déclaré Penske. « Je vais vous le dire, c’est l’une des plus grandes victoires que nous ayons remportées. Maintenant, il faut viser le grand au Mans, vous le savez.

L’équipe Penske célèbre après la compétition Rolex 24 Roger Penske Josef Newgarden, Felipe Nasr, Matt Campbell et Dane Cameron réfléchissent à leur parcours respectif et à leur rapprochement pour remporter la Rolex 24 2024 à Daytona.

Nasr, qui a rejoint Porsche Penske Motorsport l’année dernière, a remporté sa première victoire au classement général en Rolex 24 après avoir gagné en GTD Pro il y a deux ans.

“C’est tout simplement incroyable de penser que nous avons réussi cela”, a déclaré Nasr à Lee. “Tout se résumait en grande partie au jeu du carburant.”

Ses coéquipiers sur le n°7 étaient Matt Campbell, Dane Cameron et Josef Newgarden, qui est devenu le deuxième vainqueur en titre de l’Indy 500 à remporter les Rolex 24 au cours des trois dernières années. Helio Castroneves a pris le drapeau à damier lors des Rolex 24 2022 à Daytona après avoir remporté sa quatrième victoire à l’Indy 500 huit mois plus tôt.

“Je viens juste d’arriver”, a déclaré Newgarden, qui effectuait son deuxième départ en Rolex 24 mais premier dans la catégorie des prototypes reine. « Porsche et Team Penske ont réalisé le plus gros résultat. Mais Felipe, la façon dont il a conduit à la fin, et Matt Campbell. Ces gars ont gagné cette course. J’étais juste heureux d’être ici. Quel groupe incroyable. Ils vont chérir cela pendant longtemps.

La Porsche n°7 avait mené pendant plus de cinq heures après que Campbell ait pris la tête du classement général au tour 594. Mais Blomqvist a pris la tête dans le virage 1 du tour 749 en devançant Nasr dans la Porsche Penske Motorsport 963 n°7.

“C’est incroyable la façon dont cette course se déroule et la façon dont nous l’avons amenée aux Cadillac aujourd’hui”, a déclaré Campbell à Lee. « Chapeau bas à eux. Ils nous l’ont vraiment donné. Décrocher enfin notre première grande victoire au monde est phénoménal. Quelle équipe. Nous y sommes finalement parvenus. »

Cette victoire marque la première victoire globale de Porsche à Daytona en 14 ans.

Il s’agit également de la première victoire en endurance de Porsche Penske Motorsport depuis son entrée dans la catégorie GTP rebaptisée l’année dernière. Après plus d’un an de développement du nouveau prototype hybride destiné à la catégorie supérieure, les Porsche Penske 963 se sont enflammées lors des Rolex 24 de l’année dernière avec des 42e et 14e places entachées de pannes mécaniques et d’accidents.

« Je suis tellement fier de ces gars-là ; nous avons eu tellement de problèmes lors des longues courses l’année dernière », a déclaré Cameron, qui a remporté sa première Rolex 24 après 15 ans d’essais. «Tant de travail pour régler ce truc. (Nasr et Campbell) étaient incroyables, absolument incroyables.

Blomqvist est arrivé à 2,112 secondes d’une troisième victoire consécutive en Rolex 24, clôturant presque la victoire pour la deuxième année consécutive après avoir gagné dans l’Acura ARX-06 de Meyer Shank Racing l’année dernière. Blomqvist a roulé pendant presque les trois dernières heures après avoir pris le volant de Jack Aitken.

«Ils étaient parfois très rapides; nous avons parfois été rapides », a déclaré Blomqvist à propos des Porsche. « Nous étions peut-être un peu meilleurs en faisant plus attention aux pneus et aux doubles relais. Ils ont été très forts lors des relances, surtout pendant la nuit et quand il faisait un peu plus frais. Lors des deux derniers relais, j’ai lentement progressé et nous avons décidé de nous arrêter tôt pour essayer de les réduire, ce que nous n’avons pas vraiment réussi, et heureusement, j’ai pu m’en sortir en piste.

Le jaune final, couplé à de courts arrêts aux stands, a fini par mordre la n°31 en raison de sa position sur la voie des stands et du meilleur rendement énergétique de Porsche.

“Tout l’objectif était de creuser un écart car évidemment, nous allions avoir un temps d’arrêt un peu plus long au prochain arrêt, et malheureusement, ce (dernier) jaune a vraiment mis fin à nos chances, surtout là où nous sommes sur la voie des stands et non être vraiment capable de réagir à la voiture derrière », a déclaré Blomqvist. «Cela nous a vraiment fait mal. Je pense que ça aurait été un peu plus serré si ce jaune n’était pas sorti parce que j’avais l’impression qu’à la fin de la course, nous avions l’avantage en termes de rythme. C’était tellement difficile de passer.

« La Porsche était vraiment forte dans la ligne droite. Nous étions vraiment bons sur le terrain. Il était difficile de faire en sorte que quoi que ce soit compte. Il n’y avait pas de voitures à la fin de la course en termes de trafic pour trouver une opportunité. Felipe a commis une petite erreur en s’écartant de quelques mètres, mais à part cela, il n’y avait aucune opportunité. Oui, chapeau bas. Ils étaient vraiment fantastiques.

Pipo Derani a complété la deuxième place de la n°31, qui était la seule voiture des 10 prototypes Grand Touring engagées à utiliser trois pilotes au lieu de quatre. Le n°31 tentait d’ouvrir la saison 2024 du championnat IMSA WeatherTech SportsCar en tête après avoir remporté le premier championnat GTP l’année dernière.

“Rien de mieux que de se battre roue contre roue avec de grands concurrents et de terminer une course qui a été comme ça du début à la fin”, a déclaré Derani. «Mais oui, je me ronge les ongles. Je pense que nous avons eu notre moment. Tom a fait un travail fantastique pour vraiment saper et dépasser Felipe. … Nous avons donné tout ce que nous pouvions. Nous avons manqué de peu, mais je suis vraiment fier car je pense que nous avons fait un travail fantastique. Tout le monde a été impliqué dans l’équipe, nous n’avons pas commis une seule erreur pendant toute la semaine.

« Je suis venu ici avec une voiture très compétitive, j’ai été devant du début à la fin de la course et j’ai eu de belles batailles. Il n’y a rien de mieux pour profiter et célébrer le sport automobile avec une course comme celle-ci, et j’espère que la prochaine fois, si je ne termine pas la course, j’espère que ces gars pourront rendre les choses un peu plus faciles pour le rythme cardiaque.

Pour compléter le podium général, Wayne Taylor Racing avec Louis Deletraz d’Andretti a terminé troisième dans l’ARX-06 n°40 alors qu’Acura n’a pas réussi à remporter une quatrième victoire consécutive en Rolex 24.

Autres gagnants de la catégorie :

LMP2: ORECA LMP2 07 n°18 d’Era Motorsports de Dwight Merriman, Ryan Dalziel, Connor Zilisch, Christian Rasmussen

GTDPro: N°62 Risi Competizione 296 GT3 d’Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra, Davide Rigon

GTD: Mercedes AMG GT3 n°57 Winward Racing de Russell Ward, Philip Ellis, Indy Dontje, Daniel Morad

