Porsche Macan EV 2024 : tout ce que nous savons jusqu’à présent

Ce n’est un secret pour personne que Porsche teste et développe une version entièrement électrique de son Macan depuis plus d’un an maintenant. La semaine dernière, lors du même événement centré sur les véhicules électriques où il a révélé le nouvelle voiture de Formule E 99X Gen3le constructeur automobile allemand de performance a partagé avec CNET Cars des détails plus concrets sur le prochain petit SUV électrique et sa nouvelle plate-forme et batterie.

Le nouveau Macan EV sera le premier véhicule Porsche basé sur la nouvelle génération Premium Platform Electric, une nouvelle architecture EV de 800 volts développée en partenariat avec la société sœur Audi qui promet une autonomie et une efficacité améliorées par rapport à la plate-forme Porsche J1 utilisée sur le Taycan famille de berlines et familiales électriques, tout en conservant l’excellente dynamique de conduite que les acheteurs et les passionnés attendent de la marque Porsche.

Le Macan EV sera proposé avec une transmission intégrale électrique à deux moteurs, mais la plate-forme prend en charge la propulsion arrière à moteur unique pour l’avenir. Des moteurs électriques synchrones à aimants permanents seront utilisés avec des améliorations d’efficacité thermique provenant d’un nouvel agencement d’aimants à double V, d’un refroidissement amélioré de la chemise d’eau et de l’utilisation de carbure de silicium comme matériau semi-conducteur dans l’unité d’alimentation, plutôt que de silicium. La disposition dite Performance Rear End de Porsche monte l’unité d’entraînement arrière directement sur le châssis pour une meilleure réponse et positionne le moteur électrique arrière derrière l’essieu (plutôt que devant ou coaxial avec lui) pour un meilleur emballage et pour ajouter un peu de cette 911 -l’équilibre du poids du moteur arrière inspiré de l’ADN de performance du Macan. Juste une touche, cependant – dans l’ensemble, nous parlons toujours d’une distribution assez uniforme de 48:52.

Des roues allant jusqu’à 22 pouces seront disponibles sur le Macan EV avec un montage décalé plus spectaculaire (avec des zones de contact plus larges à l’arrière) que le Macan à combustion. Cela aidera à compléter la répartition du poids et la puissance délivrée par l’arrière du véhicule électrique. L’essieu arrière abrite également un blocage de différentiel à commande électronique.

Ensemble, nous pouvons nous attendre à une puissance allant jusqu’à 450 kilowatts du Macan EV à deux moteurs (environ 603 chevaux) et à plus de 738 livres-pied de couple. Pas trop mal.

Voitures Antuan Goodwin / Crumpe



Une nouvelle batterie lithium-ion alimentera le nouveau Macan avec une capacité d’environ 100 kilowattheures. Le pack est divisé en 12 modules composés de cellules prismatiques empilées avec une chimie différente des cellules du Taycan. En parlant du Taycan, Porsche a longuement examiné les niveaux relativement faibles de dégradation de la batterie de son premier véhicule électrique et a supposé qu’il avait peut-être été trop conservateur. Pour le Macan, il libère davantage de potentiel de la batterie, ne retenant qu’environ 2 à 4 % de la capacité maximale de conditionnement plutôt que la réserve plus courante de 10 %. Cela signifie une plage plus utilisable pour les propriétaires.

Les estimations d’autonomie n’ont pas été publiées, Porsche déclarant seulement que l’autonomie du Macan EV sera aussi bonne ou meilleure que celle du Taycan (actuellement environ 200 à 250 miles pour l’année modèle 2023), malgré son profil aérodynamique plus droit. Un nombre qui commence par un “3” serait bien, mais seul le temps nous le dira – Porsche n’est certainement pas encore là.

Nous avons une idée de la vitesse de chargement du Macan. Sa batterie de 800 volts et son système de charge prendront en charge une charge rapide CC jusqu’à 270 kW dans le but de passer de 5 % à 80 % d’état de charge en seulement 25 minutes.

Le SUV électrique comportera une nouvelle unité de charge interne Integrated Power Box qui intègre la conversion CC, les circuits de charge CA et le matériel de chauffage CA dans une unité compacte qui se trouve juste au-dessus du moteur arrière. L’IPB est également responsable de l’un des tours de charge les plus étranges du Macan EV. S’il est connecté à un chargeur CC de 400 volts, l’IPB peut diviser la batterie de 800 volts en deux batteries virtuelles de 400 volts, égaliser rapidement leur état de charge puis les charger en parallèle plus rapidement que la pile complète ne le pourrait ensemble. La grande majorité des bornes de recharge CC aux États-Unis étant de toute façon de 800 volts, la plupart des conducteurs n’auront pas besoin de cette capacité, mais c’est un “bon à avoir” si vous vous trouvez dans une partie du pays (ou du monde) qui utilise 400 volts. -stations de volts.

La mise en œuvre de la plate-forme PPE du Macan EV comprendra une suspension avant à double triangulation, un essieu arrière multibras et, pour la première fois, une direction d’essieu arrière avec une articulation jusqu’à 5 degrés. La direction arrière promet une agilité améliorée et un rayon de braquage plus petit à basse vitesse et une stabilité accrue lors des changements de voie à vitesse d’autoroute. Les entrées et les commentaires de la direction sont alimentés par un servomoteur de direction développé par Porsche qui prétend amplifier les caractéristiques de la route souhaitables – caractéristiques de surface, adhérence et glissement, par exemple – tout en éliminant les entrées indésirables comme les vibrations engourdissantes du bout des doigts.

Le petit SUV comportera également des amortisseurs actifs à deux soupapes et une suspension pneumatique capable d’abaisser la hauteur de caisse à grande vitesse pour améliorer l’autonomie et en mode Sport pour améliorer la dynamique de conduite, les deux étant contrôlés via la gestion active de la suspension de Porsche. Logiciel.

Porsche prévoit de commencer la production et les livraisons du prochain Macan EV dans le courant de 2024. Nous espérons en savoir plus sur la conception, la gamme et les prix du petit SUV électrique avant cette fenêtre de lancement.