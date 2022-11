Porsche lance les variantes de la 718 Style Editions pour Boxster et Cayman

Les passionnés de voitures de sport qui achètent les modèles 718 Boxster et 718 Cayman à moteur central de Porsche auront bientôt le choix entre deux nouvelles options élégantes pour se démarquer de la foule. Le constructeur automobile allemand a annoncé aujourd’hui les variantes Porsche 718 Boxster Style Edition 2023 et 718 Cayman Style Edition, avec des thèmes à contraste élevé et des couleurs vives qui rendent le roadster et le coupé encore plus accrocheurs qu’auparavant.

Les modèles 718 Style Edition font leurs débuts aux côtés d’une nouvelle couleur de peinture Ruby Star Neo – une teinte violacée rose vif inspirée de la couleur Ruby Star utilisée sur la Porsche 964 Carrera RS au début des années 1990. Ce rose un peu trop chaud pour toi ? Les propriétaires pourront également choisir parmi une variété d’autres couleurs et finitions spéciales. Quelle que soit la couleur choisie, les modèles Style Edition sont livrés en standard avec des roues de 20 pouces empruntées à la 718 Spyder avec une finition noire brillante. Les sorties d’échappement sport noires assorties sont mises en valeur par des détails argentés “Porsche”. Les modèles 718 Boxster Style Edition comportent également des logos “Boxster” en relief sur la capote en tissu juste au-dessus de la fenêtre qui restent visibles lorsque le toit est rangé.

À l’intérieur, l’intérieur en cuir noir de série est contrasté par des surpiqûres couleur craie sur les sièges, le volant et les tapis de sol. Les écussons Porsche en relief sur les appuie-tête et l’inscription “Boxster” ou “Cayman” illuminée sur les plaques de seuil de porte en acier inoxydable complètent les changements intérieurs.

Porsche 718 Boxster, Cayman Style Editions Obtenez une touche de couleur Voir toutes les photos



Conformément au thème à contraste élevé, les variantes Style Edition peuvent également être commandées avec un ensemble Contraste en option qui superpose des rayures décoratives sur le capot et des graphismes Porsche sur les flancs en noir ou en blanc. Le choix du thème blanc remplace également les roues par une finition blanche brillante assortie.

Les 718 Boxster et 718 Cayman 2023 sont inchangés au-delà des ajustements esthétiques des éditions Style. Le roadster et le coupé sont toujours propulsés par un moteur quatre cylindres Boxer turbocompressé de 2,0 litres bon pour 300 chevaux et 280 livres-pied de couple. Avec la transmission manuelle à six vitesses standard, un conducteur chevronné peut s’attendre à environ 4,9 secondes pour sprinter de 0 à 60 mph. Sélectionnez la boîte de vitesses automatique PDK à sept rapports en option et le pack de performances Sport Chrono pour réduire ce temps à 4,5 ticks.

Les Porsche 718 Boxster Style Edition et 718 Cayman Style Edition 2023 feront leurs débuts sur les marchés européens au début de 2023 avant de s’étendre à la disponibilité mondiale plus tard dans l’année. Nous espérons en savoir plus sur les prix aux États-Unis et la disponibilité des revendeurs plus près de la fenêtre de lancement.