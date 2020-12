Les responsables ont déclaré que les carburants électroniques peuvent agir comme de l’essence, permettant aux propriétaires de véhicules actuels et classiques de conduire plus respectueux de l’environnement. Il pourrait également utiliser la même infrastructure de ravitaillement que les carburants actuels plutôt que des milliards d’investissements pour de nouvelles infrastructures pour les véhicules électriques.

«Nous aimerions et aimons les voitures comme la 911 avec des moteurs à combustion à haut régime ou des moteurs turbocompressés, toujours comme des voitures que vous pourriez conduire à l’avenir sans avoir le fardeau d’une empreinte CO2, une empreinte CO2 inutile», Michael Steiner, directeur de la recherche chez Porsche et le développement, a déclaré mercredi lors d’un événement médiatique virtuel.

Porsche, propriété de Volkswagen, a annoncé l’investissement en partenariat avec l’unité d’énergie renouvelable de Siemens et d’autres sociétés internationales telles que la société d’énergie AME et la société pétrolière ENAP du Chili. Il comprend le développement et la mise en œuvre d’une usine au Chili qui devrait produire «la première usine intégrée, commerciale et industrielle au monde» pour la fabrication de carburants synthétiques climatiquement neutres, également connus sous le nom de carburants électroniques.

Le projet pilote devrait commencer la production de carburant électronique à l’usine dès 2022. Porsche devrait être le principal client du carburant vert, à commencer par l’utilisation dans les véhicules pour les sports automobiles et les centres d’expérience de ses propriétaires.

L’usine et le procédé seront alimentés par l’énergie éolienne renouvelable, raison pour laquelle le Chili a été choisi pour l’usine avec «d’excellentes conditions climatiques».

Les carburants électroniques sont produits par un processus complexe utilisant de l’eau, de l’hydrogène et du dioxyde de carbone. Le CO2 est filtré de l’air et combiné à l’hydrogène de l’eau pour produire du méthanol synthétique, selon des responsables. Le résultat est «du méthanol renouvelable», qui, selon les entreprises, peut être converti en essence en utilisant une technologie MTG (Methanol to Gasoline) pour être autorisé et soutenu par Exxon Mobil.

Les seules émissions des véhicules seraient le carbone produit qui a été initialement extrait de l’air pour fabriquer le carburant synthétique. Les véhicules auraient encore besoin d’utiliser de l’huile pour lubrifier le moteur.