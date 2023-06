Porsche European Open : Tom McKibbin d’Irlande du Nord remporte sa première tournée à l’âge de 20 ans | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la quatrième journée du Porsche European Open à Hambourg, en Allemagne.

L’Irlandais du Nord Tom McKibbin, âgé de 20 ans, a gardé son sang-froid pour remporter son premier titre DP World Tour au Porsche European Open dimanche.

McKibbin a réussi un dernier tour de 70 à Hambourg pour terminer neuf sous le par, deux coups devant les favoris locaux Marcel Siem et Max Kieffer, et le Français Julien Guerrier.

Le joueur de 20 ans, qui a appris le jeu dans le même club que le quadruple vainqueur majeur Rory McIlroy, a commencé la journée dans une égalité à six pour la tête, mais a réussi un birdie les quatrième, septième et neuvième pour se dégager de deux tirs.

Les bogeys les 11 et 13, couplés au birdie de Kieffer le 16, ont vu la paire à égalité en haut du classement, mais McKibbin est revenu devant avec un birdie le 15 et en a mis en place un autre sur le 18 par cinq avec un deuxième tir sans nerfs de 203 mètres.

McKibbin, diplômé du Challenge Tour l’année dernière et qui ne faisait que son 26e départ sur le DP World Tour, a déclaré Sports du ciel: « C’est assez incroyable.

« C’était juste agréable d’aller là-bas et de faire une très, très belle manche ensemble. J’ai toujours pensé que j’étais assez bon pour gagner, mais le prouver aujourd’hui était assez spécial.

« J’ai beaucoup appris des échecs, des coupures ratées par un tir, des choses très légèrement ratées, donc prendre toutes ces choses que j’ai apprises et les mettre en jeu aujourd’hui était vraiment sympa.

Jordan Smith a cardé un dernier tour de 75 pour tomber

« Cela ne sera probablement pas compris avant demain, mais avoir mon père ici – il vient la plupart des semaines – est assez spécial. Gagner devant lui, c’est incroyable. »

Interrogé sur son deuxième tir au 18e, McKibbin a ajouté: « C’est probablement l’un des meilleurs coups que j’ai réussis.

« C’était un peu délicat et ce n’était pas le cas. J’essayais de frapper juste au bord droit du green et s’il s’est retourné, je savais que l’eau n’était pas en jeu parce que si je l’avais retourné, cela aurait été plus loin. .

« Cela avait l’air vraiment bien devant la caméra, j’en suis sûr, mais c’était une prise de vue plus facile que de s’allonger et de frapper au-dessus de l’eau, je pensais. »