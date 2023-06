Porsche European Open: Jordan Smith l’un des six joueurs à égalité en tête avant la dernière journée | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la troisième journée du Porsche European Open à Hambourg, en Allemagne

L’Anglais Jordan Smith, qui tente de remporter le tournoi pour la deuxième fois, est l’un des six joueurs à égalité en tête avant le tour final du Porsche European Open.

L’Anglais a tiré un 72 au troisième tour pour s’asseoir aux côtés d’Alexander Bjork, David Law, Tom McKibbin, John Axelsen et Julien Guerrier au sommet à six sous la normale samedi.

« Je suis content de la façon dont je me suis accroché et j’ai continué à faire avancer les choses. J’ai fait quelques birdies, ce qui est bien », a déclaré Smith, qui a remporté deux titres du DP World Tour.

Jordan Smith a remporté deux titres du DP World Tour

« J’ai apprécié ma semaine jusqu’à présent. Je ne suis pas trop sur le dos. Donc plus de la même chose demain.

« Tout le monde dira [winning] signifierait tout, mais cela signifierait tout. Ce serait bien de gagner devant ma femme et ce serait formidable d’avoir cette troisième victoire à mon actif. »

La loi écossaise a clôturé son samedi 72 avec des birdies consécutifs pour prendre une part de la tête, tandis que McKibbin d’Irlande du Nord a suivi un front neuf en montagnes russes avec huit pars avant de terminer son tour avec un birdie.

McKibbin, 20 ans, diplômé du Challenge Tour, qui est originaire du même club de golf que Rory McIlroy, attend avec impatience la bataille du tour final.

« Je suis excité », a déclaré McKibbin. « J’ai hâte d’y aller et de jouer au golf.

« Je vais juste prendre un trou à la fois et voir où cela nous mène à la fin de la journée.

« [Winning] signifierait le monde pour moi. Je vais juste essayer de ne pas y penser, sortir et jouer mon propre jeu et voir où cela me mène à la fin de demain. »

Law, qui vise à assurer sa deuxième victoire, a déclaré: « Ce fut un tournoi incroyable. Les foules d’aujourd’hui étaient brillantes. »

Guerrier a commencé la journée à six coups de la tête, mais a pris d’assaut après s’être remis d’un bogey au sixième avec cinq oiselets au cours des six trous suivants.

Le Français a laissé tomber un autre tir le 13 mais a clôturé sa manche avec des gains aux 15, 16 et 18 pour tirer un 67 et se mettre en position de force alors qu’il cherche son premier titre DP World Tour dimanche.

Le Suédois Bjork a réussi un birdie-eagle, tandis que Dane Axelsen a réussi quatre birdies dans ses six derniers trous.

