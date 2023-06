Porsche European Open : David Law entre en lice alors que Max Kieffer conserve la tête | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la deuxième journée du Porsche European Open à Hambourg, en Allemagne.

L’Ecossais David Law a produit un deuxième tour « assez incroyable » pour se trouver à un tir de la tête à mi-chemin du Porsche European Open à Hambourg.

Law a apprivoisé un parcours de 7 455 verges connu sous le nom de Green Monster alors qu’il tirait un aigle et huit birdies dans un 66 de sept sous la normale, une amélioration de neuf coups sur son premier 75.

Cela a suscité les éloges de l’homme en tête du classement, l’Allemand Max Kieffer ajoutant un 71 à ses 69 d’ouverture pour atteindre six sous la normale, un coup devant Law, l’Anglais Jordan Smith et l’Irlandais Tom McKibbin.

« Tout d’abord, sept sous est assez incroyable », a déclaré Kieffer lorsqu’il a été informé du score de Law. « C’est une partie de golf folle.

« Cela joue assez longtemps, même si c’est un peu plus court cette année que ces dernières années. Il y a beaucoup d’eau, les greens sont assez ondulés.

« Si vous frappez un coup lâche ici et là, généralement sur chaque trou, il y a un peu de mal. C’est un parcours très difficile. »

Law aurait facilement pu descendre encore plus bas que 66 après avoir commencé sur le neuf de retour et après six birdies dans ses huit premiers trous avec un aigle sur le 18e par cinq pour être éliminé en 30.

Un bogey au deuxième a stoppé son élan et bien qu’il ait réussi un birdie aux quatrième et septième, Law a bogeyé ses deux derniers trous de la journée.

« Je suis allé là-bas juste pour essayer de jouer au golf et de faire des birdies et de marquer aussi bas que possible », a déclaré le joueur de 32 ans. « Les freins ont un peu freiné sur le neuf arrière, mais c’est un parcours difficile, c’est dur.

« Le but est de continuer à faire ce que nous faisions. J’ai essayé dur sur le neuf de retour pour rester dans le présent et faire des birdies comme nous l’étions, mais cela ne s’est pas produit. À l’exception des deux derniers trous, nous avons très bien joué sur cette seconde neuf. »

On peut dire que le tir du jour appartenait au compatriote de Law, Ewen Ferguson, qui a sorti d’un bunker le 14 et a percé de 25 pieds pour un birdie.

« Le sable est très ferme et compact », a déclaré Ferguson après qu’un 72 lui ait laissé trois points de retard.

« C’était un green étroit et je pensais que si je n’avais pas bien frappé (avec un coin de sable), il aurait pu couler dans l’eau ou je devais aller à gauche de la broche.

« Je pensais que j’allais putter et ça roulait bien, n’est-ce pas? Je n’avais jamais eu ça auparavant. Il suffit d’y aller et de voir ce qui se passe. Il suffit de l’écraser et d’avoir de la chance. »

