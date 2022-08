Porsche dévoile une 911 Sally Special inspirée des “Cars” de Pixar

Après près d’un an de développement, Porsche a dévoilé la 911 Sally spéciale, un one-off unique inspiré par Sally Carrera du film Pixar Cars de 2006. Il sera vendu aux enchères pour une œuvre caritative plus tard ce mois-ci. 2022 est le 20e anniversaire de la première idée du personnage de Sally, et la vraie Sally Special a été conçue comme un partenariat entre Fabrication exclusive Porsche‘s Sonderwunsch division et un certain nombre d’employés de Pixar, dont le directeur créatif Jay Ward et Bob Pauley, le concepteur de production de Cars qui a d’abord esquissé Sally.

Porsche a utilisé un coupé 911 Carrera GTS comme base pour le Sally Special, et il dispose d’une transmission manuelle. La couleur de peinture sur mesure s’appelle Sally Blue Metallic, et il a fallu des dizaines d’itérations pour arriver au produit final. Presque toutes les surfaces extérieures ou pièces de garniture qui seraient normalement noires sont également peintes en Sally Blue, y compris des détails comme l’intérieur du pare-chocs, tandis que les contours des phares sont en argent brillant personnalisé.

Porsche



Comme dans le film, le Sally Special a un “tatouage” à fines rayures sur le dessous de son becquet. Ouvrez le capot du moteur et vous verrez un graphique de style bande dessinée qui dit “powered by GTS”. Les roues uniques sont une interprétation moderne du style turbo twist de la 911 de la génération 996, et elles ont l’air cool comme l’enfer. Le script Carrera à l’arrière est la même police que la 996. Sous le capot se trouvent les signatures de chaque employé Pixar et Porsche qui a travaillé sur la voiture. Les changements extérieurs sont complétés par des capuchons de tige de valve avec le logo Cars et un badge Cars spécial sur le montant B.

De toute évidence, vous ne voyez jamais l’intérieur de Sally dans le film Pixar, alors les concepteurs de Porsche doivent s’amuser davantage avec la cabine de la Sally Special. Presque toutes les surfaces intérieures ont été remises en état, la voiture utilisant de la craie, du gris acier et du noir partout – bien que la majeure partie de l’intérieur soit de la craie, ce qui a l’air excellent. Les centres de siège et les panneaux de porte ont des garnitures en tissu avec le motif Pepita en forme de pied-de-poule de Porsche en noir et Speed ​​Blue, qui se marie bien avec le reste de la tuyauterie et des points de croix Speed ​​Blue et Chalk de l’intérieur.

Porsche



Le motif de changement de vitesse sur le pommeau de vitesse du manuel est peint en bleu, et la garniture du tableau de bord et de la console centrale est de la couleur de la carrosserie. Le logo Cars de Pixar est en relief sur les portes inférieures, il y a un badge spécial Sally Carrera sur le tableau de bord et les seuils de porte éclairés disent Sally Special. Mais le détail le plus amusant est le commutateur de mode de conduite du volant, qui a été repensé pour dire “Kachow ! Mode” dans une police de dessin animé.

La voiture comprendra une montre unique assortie, un deuxième jeu de roues 911 normales pour une utilisation sur piste avec un porte-bagages personnalisé, une housse de voiture spéciale, les moules de couleur d’origine utilisés lors du développement de la peinture, un livre relatant le développement de la voiture et un ensemble de croquis du designer Porsche Suichi Tamashita et du chef décorateur Pixar Bob Pauley. La vente aux enchères aura lieu à Monterey Sale de RM Sotheby’s le 20 août. pour le HCR, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés qui s’emploie à apporter une aide d’urgence aux quelque 6,2 millions de réfugiés qui ont été déplacés depuis le début de la guerre en Ukraine.