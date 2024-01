Porsche devance Cadillac alors que les deux BMW rencontrent des difficultés

Estre détenait une avance d’un peu plus de six secondes sur la Porsche Penske n°6, alors que le constructeur allemand s’engageait dans une bataille acharnée avec la Cadillac Action Express Racing après la mi-parcours de l’ouverture du Championnat IMSA SportsCar.

Au début de la 13e heure, Laurens Vanthoor prenait la tête de la 963 n°6 grâce à son maintien dans la voiture lors de l’arrêt au stand, tandis qu’AXR perdait du temps alors que Jack Aitken laissait la place à Tom Blomqvist.

Le pilote suédois venait à peine de dépasser Vanthoor lorsque le 11e avertissement de la course a été déployé, alors que les commissaires se précipitaient pour récupérer la BMW n°24 de Dries Vanthoor qui s’était arrêtée en piste à la sortie du virage 3.

Les arrêts aux stands qui ont suivi ont bouleversé l’ordre, Vanthoor reprenant la tête devant René Rast dans la BMW n°25, tandis que Blomqvist chutait à la troisième place dans le Caddy de tête.

Au redémarrage, Rast a sauté sur la Porsche pour placer BMW en tête de la course et a même réussi à prendre une petite avance lors de ses débuts dans la catégorie supérieure de l’IMSA.

Cependant, Rast n’a pas réussi à défier Blomqvist, qui a réussi à dépasser sa BMW avec facilité dans le dernier virage incliné alors que la Porsche de Vanthoor glissait dans le classement.

Blomqvist a de nouveau perdu la tête en se dirigeant vers les stands au début de la 15e heure, rejoignant la piste avec 13 secondes de retard sur la Porsche n°6 désormais pilotée par Estre, son équipier de Vanthoor.

Le vainqueur en titre de Daytona a ramené l’écart à huit secondes au moment où Estre a effectué son propre arrêt au stand et a rejoint le peloton en sixième position, même derrière la Porsche sœur de Josef Newgarden.

Mais Estre a réussi à prendre l’avantage sur Newgarden et a repris la tête de la course après que Blomqvist soit revenu dans la voie des stands pour remettre le Caddy n°31 à Pipo Derani, faisant basculer la course en faveur de Porsche.

La #40 Wayne Taylor Racing avec Andretti Acura, qui avait précédemment abandonné la compétition, était désormais de retour dans le tour de tête, avec Colton Herta l’aidant à se hisser à la troisième place pendant la nuit.

L’Acura occupait la quatrième place, mais a été promue à une place lorsque la BMW n°25 qui menait brièvement avec Rast au volant a dû être transportée au garage pour réparation, un double coup dur pour la marque bavaroise.

Newgarden a chuté à la quatrième place de la Porsche n°7 après son arrêt au stand, devant les 963 clients de Neel Jani (Proton) et Tijmen van der Helm.

Des ennuis ont frappé la Cadillac n°01 à la 14e heure après que Renger van der Zande s’est arrêté près de la sortie de la chicane du Mans, faisant sortir le 12e FCY de la course.

La voiture engagée par Chip Ganassi a ensuite été retirée de Daytona.

Era Motorsport mène en LMP2

Oliver Rasumssen a redonné l’avantage à l’Oreca 07 n°18 d’Era Motorsport en LMP2 après avoir dépassé l’Oreca AO Racing n°99 de Matt Brabham en fin de 15e heure.

AO Racing était auparavant en tête avec Paul Loup Chatin au volant, mais son Oreca a finalement chuté à la troisième place derrière la voiture n°8 Tower Motorsports de Ferdinand Habsburg.

Ben Hanley a propulsé l’équipage n°2 d’Untied Autosports qui avait mené une grande partie de la course à la quatrième place après avoir succédé à Nico Pino.

Ferrari en tête en GTD Pro

En GTD Pro, c’est Ferrari qui revient en tête de la catégorie grâce à un relais en charge de Daniel Serra dans la Risi Competizione 296 GT3 n°62.

Le pilote d’usine Ferrari a dépassé la Corvette Z06 GT3.R n°4 de Tommy Milner pour prendre la tête, tandis que Sheldon van der Linde remontait à la troisième place dans la BMW M4 GT3 n°1 de Paul Miller.

Daniel Juncadella dans la Corvette n°3 devançait le trio mais il s’est arrêté à la fin de la 15e heure et a rejoint le peloton en quatrième position.

Mercedes a terminé 1-2 dans la catégorie GTD pro-am standard, avec Indy Dontje dans l’AMG GT3 n°57 à la tête de la machine n°32 de Kenton Koch.

La McLaren Inception qui menait à mi-course est rétrogradée à la troisième place, avec Ollie Millrow désormais au volant de la 720S GT3 n°70.