Porsche dépasse Cadillac pour prendre la tête

La quatrième heure a commencé avec un avertissement presque immédiat, alors que Lance Willsey, pilote de série LMP2, a de nouveau perdu le contrôle de la seule Ligier n°33 à l’approche du virage 6 et a presque éliminé l’Acura WTRA n°10 de Colton Herta, alors deuxième.

Sous le jaune, Dixon est resté à l’écart pendant qu’Aitken s’est arrêté, se donnant ainsi un avantage énergétique de 30 %. Ils ont tenu un Caddy 1-2, avec Yelloly en tête de la course après une passe énergique sur l’Acura n°10 de Hartley à l’arrêt de bus.

Au cours de la cinquième heure, le duo Caddy a été poursuivi par le duo BMW, Acura et Porsche semblant heureux de rester assis et d’observer, alors que les équipes ont choisi de doubler les pneus pour garantir que du caoutchouc neuf soit disponible pour les dernières heures de la course. demain.

Deux autres jaunes au cours de cette période, le premier causé par la Ligier n°33 qui s’est à nouveau arrêtée, et un deuxième lorsque la Ferrari GTD Triarsi n°023 a perdu sa carrosserie arrière et l’Acura WTRA n°40 de Jordan Taylor, qui a été affecté par un problème de direction assistée, a subi un tête-à-queue.

Lorsque la course a finalement repris, Campbell de Porsche a pris la course par la peau du cou, prenant la tête – dépassant la BMW de Maxime Martin et la Cadillac AXR de Tom Blomqvist sur des tours successifs.

Campbell s’est dégagé dans le défi peut-être le plus important jamais lancé à la forme de Cadillac sur le parcours routier de 3,56 milles.

La stratégie de la Cadillac Ganassi s’est heurtée au premier jaune de l’heure 5, la voiture nécessitant un arrêt plus long que ses rivales ayant perdu son avantage en termes de temps sur la piste, de sorte que la P1 du champion IndyCar Alex Palou s’est transformée en P6 – conduisant à une remontée régulière dans le classement. .

Campbell menait de 12 secondes sur Derani après six heures, devant van der Zande, qui a sauté après Palou. Les BMW et les Acura se lancent à la poursuite.

Photo par : Michael L. Levitt / Images de sport automobile Bataille LMP2 au départ

Crowdstrike mène une bataille brûlante en LMP2

Les ORECA n°04 Crowdstrike by APR et n°2 de United Autosports poursuivent leur divertissant duel pour la tête de la catégorie, avec un casting alterné. Toby Sowery et Nino Pino ont respectivement relayé Malthe Jakobsen et Ben Hanley, mais la bataille s’est intensifiée.

Étonnamment, ils ont même couru côte à côte dans le coude du champ intérieur à grande vitesse à un moment donné – avec seulement quelques millimètres les séparant – et Hanley est sorti vainqueur avec un mouvement courageux.

L’ex-star de la F1 Felipe Massa a notamment pris part à l’action lors de la cinquième heure, qui a mené ses débuts dans la série pour Riley.

À la sixième heure, Jakobsen menait avec Felipe Fraga pour son homonyme Massa en deuxième position, tandis que Hanley retombait sixième.

Photo par : Jake Galstad / Images de sport automobile BMW M4 GT3 n°1 de Paul Miller Racing : Bryan Sellers, Madison Snow, Neil Verhagen, Sheldon van der Linde

Catastrophe pour McLaren, BMW en tête du peloton GTD

La quatrième heure de course a commencé avec un énorme drame, puisque la McLaren 720S Pfaff Motorsports de Marvin Kirchoffer, qui était en tête de la catégorie, a été contrainte de retourner aux stands avec un problème de montant avant droit qui a nécessité un voyage au garage.

Aston Martin a pris son premier tour en tête de la catégorie, alors que Roman De Angelis – parti du fond de la grille – a pris la tête pendant un moment, devant la Porsche n°77 d’AO Racing qui avait pris le départ tout en tête de la grille. paquet.

Mais c’est Bryan Sellers sur la BMW M4 de Paul Miller Racing qui a ouvert la marche après six heures, devant la Ferrari Cetilar Racing d’Antonio Fuoco et la Mercedes Korthoff de Kenton Koch.