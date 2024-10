Porsche Chine célèbre les 50 ans de Porsche Turbo au Outdoor Car Retro Festival

Une exposition consacrée aux 50 ans du Turbo sur le circuit international du Zhejiang, à Shaoxing, en Chine, a rassemblé des voitures remarquables, des moteurs remarquables et des thèmes Turbo emblématiques dans une exposition passionnante. Porsche Chine a organisé une Porsche 911 Turbo (930), une Porsche 959 Paris-Dakar et un modèle anniversaire 911 Turbo S en édition limitée qui seront exposés aux côtés d’un trio de moteurs Turbo historiques qui ont joué un rôle important dans l’histoire de Porsche.

50 ans de Porsche Turbo Vous trouverez ici le dossier de presse.

Le principe Turbo marque la limite de ce qui est réalisable chez Porsche. Un Turbo de Zuffenhausen est le summum de sa gamme de modèles. Il allie expérience et réussite, performance et convivialité au quotidien. Chaque Turbo porte en lui toutes les victoires que Porsche a célébrées sur les circuits du monde entier. Et tandis qu’un Turbo connecte dynamiquement le conducteur à la route, il se sent à son tour encore plus connecté à la voiture. Turbo, c’est une histoire qui remonte à plus de 50 ans dans ses racines dans le sport automobile. Mais il ne s’agit pas seulement de la puissance pure d’un Turbo, mais bien plus de la sensation Turbo. Le sentiment de toujours dépasser l’ordinaire. Le sentiment de « plus ».

Du circuit à la voiture de route

La 911 Turbo (930) – le premier modèle Porsche à porter le nom Turbo – était l’une des voitures les plus rapides de son époque et est immédiatement reconnaissable grâce à ses extensions de passage de roue plus larges, ses pneus et ses chenilles et l’emblématique becquet « Tea Tray » à l’avant. l’arrière. La Porsche 959 Paris-Dakar, à la pointe de la technologie, est entrée dans les livres d’histoire lorsqu’elle a maîtrisé l’épuisant rallye Paris-Dakar en 1986, parcourant des milliers de kilomètres de la France aux déserts et savanes d’Afrique. Et le modèle anniversaire Porsche 911 Turbo S en bronze doré métallisé, limité à seulement 10 exemplaires dans le monde, a été lancé pour marquer les 10 ans de Porsche Chine en 2011.







911 Turbo (930)







959 Paris-Dakar







911 Turbo S (997)



Parmi les moteurs présentés à l’exposition figurait le moteur V6 biturbo de 1,5 litre TAG Turbo F1, conçu par Porsche à la demande de l’écurie McLaren de Formule 1, qui propulsera McLaren vers cinq victoires en championnat entre 1984 et 1986. Le moteur V4 turbocompressé de 2,0 litres de la Porsche 919 Hybrid triple vainqueur au Mans était également exposé. Au cœur de la voiture de course hybride, ce moteur fonctionnait avec un turbogénérateur innovant, chargeant efficacement la batterie lithium-ion de 800 V et fournissant une puissance continue au moteur électrique, maximisant ainsi l’efficacité et contribuant de manière significative à son succès au Mans. Le système 800 V allait devenir un élément central des voitures 100 % électriques de Porsche. Enfin, un moteur boxer turbocompressé de 3,3 litres refroidi par air de la Porsche 911 Turbo (930) faisait également partie de l’exposition.







Moteur TAG Turbo F1 bi-turbo







Porsche 919 hybride







Turbocompresseur



Tartan et Turbonite

Mis à part les voitures et les moteurs des héros, le tartan et la Turbonite figuraient en bonne place dans l’exposition. Le premier est devenu étroitement lié à la Porsche Turbo après que le tartan « Black Watch » soit apparu pour la première fois sur les centres des sièges et les renforts latéraux du concept-car 911 RSR Turbo en 1973. Avec le tartan « McLaughlin », qui figurait sur les centres des sièges de la 911 Turbo’Non. 1′ qui a été remis à Louise Piëch sur son 70ème anniversaire l’année suivante, et le beige, rouge, bleu, blanc et vert olive du tartan « Mackenzie », « Black Watch » fait désormais partie de l’association durable de Porsche avec le motif écossais historique.

Avec l’évolution de la culture Turbo, Porsche a développé la Turbonite – une nuance de gris intemporelle et élégante qui est aujourd’hui exclusive aux modèles Turbo – et celle-ci a également été présentée dans l’exposition. Les éléments teintés dorés créent l’effet métallique accrocheur de Turbonite, tandis que la couche supérieure de la peinture a une finition satinée mate contrastée. Sur les dérivés Porsche Turbo de toutes les gammes de modèles, le lettrage à l’arrière, l’écusson Porsche et les bordures des vitres latérales sont tous finis dans cette couleur spéciale, tandis que les accents à l’intérieur et à l’extérieur soulignent le statut phare d’une Turbo.