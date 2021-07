Porsche augmente les véhicules électriques mais continuera d’investir dans les voitures à essence, selon le PDG de l’Amérique du Nord

Porsche enregistre des ventes record et prévoit de se concentrer sur le succès de ses modèles tout électriques, a déclaré jeudi à CNBC le PDG de Porsche Cars North America, Kjell Gruner.

« En fin de compte, nous bénéficions d’une très forte demande avec toutes nos gammes de véhicules », a déclaré Gruner sur « Squawk Box ». « Nous sommes satisfaits de la demande de Taycan, c’est environ 15 % de notre volume global. Mais l’important, c’est que la marque est forte. Les gens apprécient l’expérience client. Et oui, nous avons un portefeuille de produits très solide. »

Les bénéfices de Porsche au deuxième trimestre ont augmenté de 55% par rapport à l’année dernière, a déclaré Gruner.

La marque est désormais en concurrence avec d’autres constructeurs de véhicules électriques, comme Tesla, pour dominer le marché des véhicules électriques. Les trois piliers de la stratégie de groupe motopropulseur de l’entreprise comprennent des investissements futurs dans des voitures entièrement électriques, des modèles hybrides rechargeables et des moteurs à combustion interne, a déclaré Gruner.

Porsche a déclaré que les ventes du modèle Taycan tout électrique, introduit en 2019, étaient déjà égales à celles de son modèle emblématique 911. Selon Gruner, les ventes de Taycan proviennent des propriétaires actuels de Porsche, des clients de marques concurrentes, comme Audi, BMW et Mercedes-Benz, et d’autres qui cherchent à ajouter Porsche à leur collection de voitures existante.

« Nous voulons que les propriétaires actuels de Porsche acceptent la Taycan comme faisant partie de la famille, qu’ils réalisent qu’il s’agit d’une Porsche », a déclaré le PDG. « La façon dont il est construit, vous savez, nous avons pris une feuille de papier vierge et avons dit, nous allons faire de l’électricité. Et si nous faisons quelque chose, nous le faisons bien. Nous le faisons avec toute notre passion que nous avons. »

Klaus Zellmer, ancien PDG de Porsche Cars North America, a précédemment déclaré à CNBC que les propriétaires de Tesla montraient le plus grand intérêt pour Taycan parmi les propriétaires non Porsche. Les SUV contribuent toujours à une grande partie des revenus globaux de Porsche.

Alors que Gruner a déclaré que le constructeur automobile de luxe veut toujours vendre une voiture de moins que ce que demande le marché, Porsche a du mal à livrer ses voitures aux clients à temps.

« Nous travaillons vraiment dur avec la production, avec les achats pour que cela se produise. Et pour le moment, il se peut que vous deviez attendre et rêver de votre 911 un peu plus longtemps que d’habitude, et c’est ce que nous espérons », a déclaré Gruner mentionné.