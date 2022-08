Porsche a réellement construit un cabriolet Cayenne, et c’est sauvage

Les constructeurs automobiles font de leur mieux pour garder une longueur d’avance sur les tendances, ce qui signifie qu’ils proposent généralement tout un tas de prototypes qui pourraient ne jamais voir le jour. 20 ans après avoir sorti des sentiers battus — façon hors des sentiers battus – Porsche présente un concept Cayenne vraiment sauvage, même s’il n’a jamais eu beaucoup de chance d’atteindre la production.

Après le lancement de la première génération de Porsche Cayenne en 2002, le constructeur automobile s’est mis au travail pour développer plusieurs styles de carrosserie pour son tout nouveau SUV. En plus d’un coupé et d’un modèle à empattement allongé, Porsche a développé la voiture que vous voyez ici : un prototype de cabriolet. Une seule voiture reste, cachée au musée Porsche en Allemagne, et c’est fou.

Au lieu de fabriquer un cabriolet à quatre portes, Porsche a emprunté le même chemin que le Nissan Murano CrossCabriolet et a entièrement supprimé les portes arrière, tout en allongeant les portes avant de près de 8 pouces. Le pare-brise et les montants A ont également été raccourcis.

Porsche



Le toit fonctionnait de la même manière que la 911 Targa actuelle, le panneau arrière se soulevant et s’éloignant pour accueillir la capote pliante. L’arrière n’était pas réellement terminé; la société débattait encore de la façon de le façonner, donc le prototype a en fait deux conceptions d’extrémité arrière. Une moitié comporte des feux arrière bas tandis que l’autre moitié les monte plus haut. Le mécanisme de la capote n’a jamais quitté le stade de la conception, de sorte que le prototype présenté ici nécessite que la capote soit installée et retirée à la main.

Alors, pourquoi n’a-t-il pas été construit ? Comme le note Porsche dans son communiqué de presse, “les prévisions concernant la rentabilité n’étaient pas particulièrement prometteuses”, ce qui n’est guère surprenant. Ce prototype n’était même pas légal sur la route; au lieu de cela, il a été transporté par camion au besoin avant de s’installer à son emplacement final au musée Porsche.