Derrière de nombreux crimes sexuels violents, il peut y avoir une consommation excessive de pornographie, ont déclaré jeudi des experts de la santé, soulignant que certains types de contenu pornographique peuvent influencer l’agression et la criminalité sexuelle.

Selon les experts, regarder de la pornographie peut conduire à penser qu’il s’agit d’un mode de vie, qui déforme la perception de la réalité.

«Une pornographie excessive peut créer une désinhibition, une désensibilisation et peut également conduire à penser qu’il s’agit d’un mode de vie, qui déforme la perception de la réalité», Sameer Parikh, directeur – chef du département Santé mentale et sciences du comportement, Fortis Healthcare, New Delhi, dit IANS.

«Cela peut également provoquer de nombreuses excitations agressives, ce qui a un impact sur la façon dont un individu regarde la sexualité», a ajouté Parikh.

L’expert a déclaré que si ce visionnement se produit à un âge plus jeune, où il y a beaucoup de vulnérabilité à former des croyances, des attitudes et des comportements, il y a encore plus de réponse.

Selon Nand Kumar, professeur, Département de psychiatrie, All India Institute of Medical Science (AIIMS), New Delhi, la violence sexuelle est liée à certains types de pornographie qui peuvent influencer l’agression et la criminalité sexuelle, selon le contenu de la pornographie.

«Les matériels pornographiques agressifs sont plus susceptibles de précipiter la violence sexuelle et le crime. La personnalité de la personne ainsi que la durée et la fréquence de l’exposition à des contretemps pornographiques colorent également la violence sexuelle liée à la pornographie », a déclaré Kumar à IANS.

Une méta-analyse publiée dans le Journal of Communication a montré que la consommation de pornographie augmente la probabilité d’agression sexuelle physique et verbale.

L’étude a souligné que les associations étaient plus fortes pour l’agression sexuelle verbale que physique, bien que les deux soient significatives. La tendance générale des résultats suggère que le contenu violent peut être un facteur aggravant.

«Oui, certaines preuves suggèrent qu’il existe une corrélation entre les divers actes de transgression, de molestation, de violence et de visionnage liés à la pornographie», a déclaré Parikh.

«Dire que tous les crimes sont liés à la pornographie n’est pas une bonne façon de le dire. Il y a beaucoup d’autres facteurs, mais comme je l’ai dit, il y a aussi une corrélation avec la pornographie », a-t-il ajouté.

Les experts ont mentionné que le laps de temps pendant lequel un individu se livre à la pornographie a un impact sur les fonctions quotidiennes, le sommeil, le travail, la vie scolaire et sociale. Et, pour traiter la dépendance à la pornographie, il faut se pencher sur l’autocorrection, la correction du comportement, y compris la désintoxication numérique, vous impliquer dans différentes choses, en prenant également l’aide d’un expert.

Lorsqu’on lui a demandé si l’interdiction du contenu pornographique peut être utile pour beaucoup, a déclaré Parikh, si la pornographie est interdite, les individus trouveront un moyen ou l’autre de s’y retrouver à travers les échappatoires.

«Nous pouvons plutôt utiliser une éducation aux médias qui permet aux jeunes de connaître le bon choix. Faites-leur comprendre la différence entre faux et réel. Permettez-leur de comprendre l’importance de leur sécurité, créant ainsi une plus grande sensibilisation », a déclaré Parikh.

«Si nous parlons d’éducation sexuelle, divers éléments peuvent être incorporés pour éduquer les masses sur la façon dont la pornographie peut affecter le comportement sexuel d’un individu», a noté Parikh.