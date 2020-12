Pornhub a nettoyé son site de millions de vidéos non vérifiées après que Mastercard et Visa aient toutes deux annoncé qu’elles cesseraient de travailler avec la société sur des cas d’exploitation sexuelle hébergés sur la plate-forme.

Dans une déclaration lundi, Pornhub a annoncé qu’elle avait « A suspendu tout le contenu précédemment mis en ligne qui n’a pas été créé par des partenaires de contenu ou des membres du programme modèle. » Les membres du programme modèle sont les utilisateurs vérifiés de la plateforme. Les règles précédentes de Pornhub permettaient à quiconque de télécharger une vidéo sur le site.

La nouvelle purge du contenu intervient après que Mastercard et Visa aient rompu leurs liens avec Pornhub à la suite d’un exposé du New York Times qui a révélé l’exploitation d’enfants, la vengeance pornographique et même « Vidéos de viol » auraient été hébergés et monétisés par la société.

Laila Mickelwait, fondatrice du groupe de défense anti-Pornhub Traffickinghub, a célébré la nouvelle lundi, commentant: «Plus de 10 millions de vidéos infestées de viols et de trafic ont maintenant disparu. C’est une bonne journée pour les victimes qui ont supplié Pornhub de supprimer leurs abus. «

Plus de 10 millions de vidéos infestées de viols et de trafic ont maintenant disparu. C’est une bonne journée pour les victimes qui ont supplié Pornhub de supprimer leurs abus. #Traffickinghub pic.twitter.com/c4MUbWBl5W – Laila Mickelwait (@LailaMickelwait) 14 décembre 2020

Pornhub, cependant, a attaqué Traffickinghub et d’autres groupes de défense dans sa déclaration, les appelant «Des organisations vouées à l’abolition de la pornographie, à l’interdiction du matériel qu’elles prétendent être obscène et à l’arrêt du commerce du sexe.»

La majorité de la déclaration de Pornhub a été utilisée pour se défendre, la société affirmant qu’elle avait moins de problèmes avec le contenu illégal que Facebook et d’autres plateformes technologiques.

Le sénateur Josh Hawley (R-MO) a répondu au retrait de masse en appelant le Congrès américain à adopter une loi « Cela rendrait Pornhub responsable de tout contenu non consensuel ou produit par fraude ou coercition. »

Incroyable ce que fera la pression publique. Le Congrès devrait maintenant adopter ma législation qui rendrait Pornhub responsable de tout contenu non consensuel ou produit par fraude ou coercition https://t.co/DQ2x1XamHC – Josh Hawley (@HawleyMO) 14 décembre 2020

