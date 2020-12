La plate-forme de streaming de vidéos pour adultes Pornhub a annoncé un nouvel ensemble de politiques qui comprend une modération plus stricte du contenu, la désactivation des téléchargements de vidéos pornographiques, la restriction des téléchargements vers les membres et les partenaires de contenu et l’introduction d’un processus de vérification pour les utilisateurs réguliers. Cela vient après un New York Times rapport détaillé comment les téléchargements d’utilisateurs non identifiés sur la plate-forme étaient des vidéos non consensuelles et impliquaient souvent des filles mineures. Cela a forcé Pornhub à changer le modèle même sur lequel il était construit, en n’acceptant plus les téléchargements de vidéos d’utilisateurs non identifiés et les téléchargements non professionnels. Cela survient quelques jours à peine après que les sociétés de paiement Mastercard et Visa aient annoncé qu’elles enquêteraient sur leurs accords financiers avec MindGeek, la société propriétaire de Pornhub.

Dans une déclaration officielle, Pornhub déclare: «Aujourd’hui, nous prenons des mesures majeures pour protéger davantage notre communauté. À l’avenir, nous n’autoriserons que les utilisateurs correctement identifiés à télécharger du contenu. Nous avons interdit les téléchargements. Nous avons apporté des extensions clés à notre processus de modération et nous avons récemment lancé un programme Trusted Flagger avec des dizaines d’organisations à but non lucratif. Plus tôt cette année, nous avons également établi un partenariat avec le Centre national pour les enfants disparus et exploités, et l’année prochaine, nous publierons notre premier rapport sur la transparence. Le premier rapport de transparence arrive en 2021, et Pornhub dit que, tout comme les plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Instagram et Twitter, elles seront totalement transparentes sur le contenu qui devrait et ne devrait pas apparaître sur la plate-forme.

Étant donné que les changements semblent inspirés par les plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Instagram et Twitter, il est important d’examiner leurs chiffres en ce qui concerne la modération du contenu. Dans le dernier rapport sur la transparence pour la période de juillet à septembre 2020, Facebook affirme avoir supprimé 12,4 millions de contenus pour violation des directives sur la nudité des enfants et l’exploitation sexuelle sur la plate-forme. Jusqu’à 1 million de contenus ont été supprimés par Instagram appartenant à Facebook, au cours de la même période. Instagram a également supprimé 13,1 millions de contenus marqués comme de la nudité adulte et de l’activité sexuelle, tandis que Facebook a supprimé 36,7 millions de contenus. Twitter rapporte également, selon ses dernières données, que 264652 comptes ont été supprimés de la plate-forme pour l’exploitation sexuelle des enfants, entre juillet et décembre 2019.

Il est peut-être très intéressant de noter que l’une des méthodes actuelles pour devenir un utilisateur vérifié de Pornhub est de leur envoyer une photo de vous tenant un morceau de papier avec votre nom d’utilisateur écrit dessus.

À partir de maintenant, Pornhub n’autorisera le téléchargement de nouveau contenu que de ce qu’il appelle des partenaires de contenu et des personnes au sein du programme Model. Ce qui signifie que les utilisateurs aléatoires et non vérifiés ne peuvent plus télécharger de vidéos sur la plate-forme. Cela changera l’année prochaine, mais seulement après la mise en place d’un processus de vérification approprié. «Au cours de la nouvelle année, nous mettrons en œuvre un processus de vérification afin que tout utilisateur puisse télécharger du contenu une fois le protocole d’identification terminé», déclare Pornhub.

Il existe également une pétition en ligne pour «Arrêter Pornhub et tenir ses dirigeants responsables de l’aide à la traite» qui a déjà recueilli 2 156 984 signatures au moment de la rédaction de cet article. Dans son article cinglant du New York Times, Nicholas Kristof détaille comment des vidéos de jeunes filles et de violences sexuelles ont été téléchargées sur Pornhub. Même après leur signalement, elles ont continué à circuler car des copies de ces vidéos avaient été téléchargées par les utilisateurs et, dans certains cas, elles étaient également téléchargées sur d’autres plates-formes.

Pornhub met également en œuvre ce qu’elle appelle la technologie d’empreintes digitales pour s’assurer, selon elle, que le contenu qui a déjà été supprimé de la plate-forme ne sera pas remis en ligne et répertorié. Il y aura également une restriction sur les téléchargements de vidéos à partir de Pornhub, à l’exception des téléchargements payants dans le programme modèle vérifié.

Il y aura également une nouvelle «équipe rouge» qui sera mise en place en tant que couche supplémentaire pour la modération du contenu. «L’équipe rouge fournit une couche de protection supplémentaire en plus du protocole existant, en balayant de manière proactive le contenu déjà téléchargé pour détecter d’éventuelles violations et en identifiant toute panne dans le processus de modération qui pourrait autoriser un élément de contenu qui enfreint les conditions d’utilisation. De plus, alors que la liste des mots-clés interdits sur Pornhub est déjà longue, nous continuerons d’identifier des mots-clés supplémentaires à supprimer de manière continue », explique la plate-forme.

Les téléchargements non consensuels et non autorisés peuvent être un problème énorme, en particulier pour les filles mineures, étant donné que le nombre de Pornhub est énorme. Selon les propres chiffres de la plateforme publiés à la fin de l’année dernière, Pornhub a enregistré 115 millions de visites par jour dans le monde avec jusqu’à 42 milliards de visites sur toute l’année 2019. C’est plus que Netflix et Amazon Prime Video, pour n’en nommer que quelques-uns. En 2019, Pornhub a également déclaré que jusqu’à 6,83 millions de nouvelles vidéos avaient été téléchargées sur la plate-forme au cours de l’année.