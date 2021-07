Pornhub poursuivi par une galerie d’art italienne pour avoir représenté la naissance de Vénus avec une star du porno « nue »

Une galerie italienne PRESTIGIEUSE poursuit Pornhub pour avoir utilisé une star du porno pour se faire passer pour La Naissance de Vénus.

La Galerie des Offices poursuit l’action en justice contre le site Web érotique après avoir engagé la star italienne pour adultes Ilona Staller, 69 ans, pour promouvoir une gamme de contenu axé sur les œuvres d’art de la Renaissance.

La Galerie des Offices est que Florence poursuit Pornhub en justice pour la publicité mettant en vedette l’ancienne star du porno Ilona Staller, 69 ans[/caption]

La Naissance de Vénus de Botticelli (1484) n’est qu’un des nombreux classiques qui font l’objet d’une retouche[/caption]

Une vidéo promotionnelle pour Classic Nudes – un nouveau guide porno qui promet de mettre en valeur le potentiel érotique de la Renaissance – montre Staller, une star du porno à la retraite et ex-députée italienne connue sous le nom de Cicciolina, dans le rôle de Vénus dans l’emblématique La Naissance de Vénus de Botticelli.

Le chef-d’œuvre de Botticelli dépeint la déesse de l’amour arrivant sur terre et rencontre une femme souvent identifiée comme les Trois Grâces, qui tend un manteau couvert de fleurs.

Pornhub affirme que Classic Nudes vise à attirer un public plus averti en recréant certains des nus peints les plus connus dans des galeries du monde entier.

Le site pour adultes promet d’emmener les voyeurs « au-delà de toutes les peintures prudes » et directement vers « les bonnes choses : les représentations du corps nu dans toute sa splendeur artistique ».

Le nouveau guide montrera où se trouvent les pièces célèbres et, dans les mêmes cas, offrira une représentation réelle de modèles nus.

Tommaso Galligani, porte-parole des Offices, a déclaré : « Il s’agit d’un coup publicitaire de Pornhub et nous ne voulons pas en faire une grosse affaire internationale. »

Pornhub et sa société mère MindGeek n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

La page d’accueil du site Web dit : « Certaines personnes pensent que les musées sont ennuyeux, étouffants ou ennuyeux. Mais et si nous vous disions qu’ils abritaient une collection de porno inestimable ? »

Le site Web pour adultes promet de « passer au-delà de toutes les peintures prudes » et d’aller directement au « corps nu dans toute sa gloire artistique »[/caption]

Porbhub espère que le guide interactif incitera une génération à retomber amoureuse de l’art de la Renaissance[/caption]





« Parce que le porno n’est peut-être pas considéré comme de l’art, mais certains arts peuvent certainement être considérés comme du porno », a-t-il poursuivi.

Les gens peuvent participer à des visites interactives de certains des musées les plus renommés au monde tels que le Museo Del Prado, la National Gallery, le Louvre, le Met, la Galerie des Offices et le Museu d’Orsay et profiter de descriptions provocantes de chaque chef-d’œuvre.

Par exemple, le « Printemps » de Botticelli qui est accroché aux Offices dit que l’artiste « a peint cela pour un mec appelé Lorenzo de Médicis pour l’offrir à sa nouvelle épouse – vraisemblablement comme une entrée d’humeur médiévale ».