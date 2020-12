Le terrible mois de décembre de Pornhub s’est encore aggravé alors que sa société mère a été attaquée par un procès intenté par 40 victimes du tristement célèbre site Web « Girls Do Porn » réclamant plus de 40 millions de dollars de dommages-intérêts.

Le procès affirme que le propriétaire de Pornhub, Mindgeek, a sciemment profité des vidéos Girls Do Porn sur Pornhub et n’a pas réussi à modérer les images sur son réseau de sites de contenu pour adultes.

Les 40 plaignants réclament plus de 40 millions de dollars de dommages-intérêts ainsi que des frais juridiques et l’argent que Mindgeek a gagné grâce à leurs vidéos.

Girls Do Porn a été fermée par le FBI en 2019 après qu’un tribunal a jugé que ses propriétaires étaient coupables d’avoir contraint des femmes à avoir des relations sexuelles sur vidéo, ainsi que de mentir sur le fait que ces vidéos seraient partagées en ligne.

«En conséquence immédiate du bénéfice financier et de la participation de MindGeek à l’entreprise de trafic sexuel de GirlsDoPorn, les plaignants ont subi des dommages, y compris, mais sans s’y limiter, une détresse émotionnelle grave, un traumatisme important, une tentative de suicide et une ostracisation sociale et familiale». la plainte déclare.

La plainte, qui a été déposée hier, affirme que dès 2009, «Et certainement d’ici l’automne 2016», Mindgeek savait que Girls Do Porn contraignait et intimidait les modèles à avoir des relations sexuelles devant la caméra.

La poursuite pointe du doigt Mindgeek pour une grande partie du préjudice subi par les victimes. Il présente plusieurs affirmations selon lesquelles Pornhub n’a pas réussi à retirer les vidéos, même après que les femmes impliquées ont supplié l’entreprise de les supprimer.

« Je vais me suicider si ça reste ici, » l’un des plaignants de Jane Doe affirme avoir écrit sur le portail de retrait de vidéos de Pornhub. «J’ai été victime d’une arnaque et j’ai dit que cela ne serait que sur des DVD dans un autre pays. S’il vous plaît, je vous en supplie s’il vous plaît malade [sic] Payer! »

La plainte dit que la vidéo est restée jusqu’à ce que les propriétaires de Girls Do Porn soient arrêtés en octobre 2019. Le procès affirme que Mindgeek a reçu « Des dizaines, voire des centaines » de demandes de retrait similaires.

Pornhub a annoncé des changements majeurs la semaine dernière, notamment en acceptant uniquement les téléchargements de comptes vérifiés et en interdisant les téléchargements, à la suite d’informations selon lesquelles il était «infesté» de vidéos d’abus d’enfants et de viol. Cependant, cette décision semble être arrivée trop tard, car Mastercard et Visa ont cessé de traiter les paiements pour le site dans les jours qui ont suivi l’annonce des changements.

